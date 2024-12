Il maresciallo e la piazza mai inaugurata 

Si distinse in occasione dell’alluvione ad Assemini del 1999, passando giorni al fianco di chi aveva perso tutto. Uno stress che, forse, contribuì a quell’infarto che due mesi dopo lo portò via a soli 40 anni, mentre era in servizio al comando dei carabinieri di Assemini. Da quel 17 gennaio 2000, il valore del maresciallo monserratino Paolo Mero non è mai stato dimenticato, tanto che su proposta degli ex colleghi il Comune decise, nel 2021, di intitolargli il piazzale antistante la stazione dei carabinieri di via Cabras. La targa è stata posizionata nella primavera di quest’anno, in attesa di un’inaugurazione che, tuttavia, non è mai avvenuta. L'insegna è rimasta semi-celata, con una copertura quasi totalmente rovinata, mentre i familiari si chiedono quali siano stati gli intoppi.

La sorella

«Proviamo dispiacere, sembra che sia stata dimenticata e abbandonata», dice la sorella, Carla Mero. La speranza è che le cose possano cambiare per il venticinquesimo anno dalla morte. «Ci piacerebbe vederla inaugurata il prima possibile, il 17 gennaio sarà l’anniversario della scomparsa», continua. «Paolo è sempre stato entusiasta del suo lavoro, che ha svolto con passione e onestà». Soprattutto in quei terribili giorni di novembre del 1999, quando si scatenò una delle più intense alluvioni dell’ultimo secolo. «Rimase tre giorni di fila senza dormire né cambiarsi la mimetica bagnata, voleva aiutare più persone possibili», è il ricordo della moglie, Elena Cossa. «Furono ore pesanti, forse fu l’affaticamento di quei giorni a risultargli fatale». Anche lei non riesce a darsi spiegazioni sul rinvio. «Mi avevano detto che era tutto pronto, l’inaugurazione sarebbe avvenuta subito dopo quella di un’altra targa», dedicata al generale Dalla Chiesa, «stavamo anche già pensando a un rinfresco, ma poi non è stato fatto nulla. Non ho contattato il Comune per non fare pressioni, ma vorremmo almeno capire come mai».

Ad avanzare la proposta era stato l’ex collega Roberto Ariu. «Avrebbe meritato una medaglia d’onore o che gli venisse intitolata una stazione, parliamo di una persona eccezionale», spiega. «Da grande comandante, interruppe la licenza per rientrare ad Assemini e aiutare la gente a salvarsi dall’alluvione, morì per l’Arma e per lui sarà un onore la dedica di una piazza di fronte alla caserma». Ariu non ha dubbi che l’inaugurazione, prima o poi, si farà. «Il sindaco Locci si è dimostrato un gran signore e va ringraziato per aver dato la massima disponibilità, il giorno dell’intitolazione sarà un bellissimo momento per me e per tutti i familiari del maresciallo».

