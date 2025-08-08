VaiOnline
Il personaggio.
09 agosto 2025 alle 00:20

Il maresciallo diventato quartese 

Francesco Cantarelli saluta dopo 27 anni alla stazione dei carabinieri 

Origini campane, di Pozzuoli precisamente, anche se gran parte della sua vita l’ha trascorsa nell’Isola: 43 anni di servizio in Sardegna - carriera iniziata ad appena 17 anni a Burcei - di cui gli ultimi 27 a Quartu. «Di fatto la mia città d’adozione dove continuerò a vivere, in fondo mi sento più sardo ormai», dice Francesco Cantarelli, maresciallo e storico comandante della stazione locale dei carabinieri, ufficialmente in pensione da oggi, 9 agosto, giorno del suo compleanno. Ieri Cantarelli, visibilmente emozionato, ha salutato i vertici del Comune con un pizzico di nostalgia: «In questi anni ho dato il massimo, lascio una città migliorata e più sicura».

I ricordi

Impossibile ricordare una per una le operazioni condotte da comandante della stazione di via Milano. Blitz antidroga, arresti per omicidi e furti, per citarne alcune. «Ne abbiamo fatte tante, però quelle a cui tengo particolarmente sono le operazioni concluse con una soluzione per il cittadino», dice per poi ricordare diverse truffe, molte delle quali con anziani vittime di raggiri. «Riuscire a recuperare i soldi che sembravano persi, e vedere la felicità di chi è stato truffato, credo sia stata una delle soddisfazioni più grandi. È il bello di questo lavoro: stare a contatto con le persone, cercare di essere utili e risolvere l’impossibile».I reati in città, dice Cantarelli, sono in calo. «La delinquenza in generale è diminuita rispetto ai primi anni. Chi parla di problemi di sicurezza non fa riferimento a dati reali, gli episodi che spesso finiscono nelle cronache locali sono nella norma per una città di settantamila abitanti e un territorio così vasto e di passaggio come questo».

Quartese per sempre

Da oggi il meritato riposo. «Ora mi godrò la famiglia», dice riferendosi al figlio - nato e cresciuto in città - e alla moglie di origini napoletane. «Continueremo a vivere a Quartu, ci siamo sempre trovati bene e la sentiamo casa nostra». Vita da pensionato, ma sempre con i valori di quella divisa che ha indossato per 43 anni: «Sarò comunque a disposizione se servirà un mio contributo per i colleghi e per la città».

I saluti

Emozionato anche il comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu, Michele Cerri, presente ieri al momento dei saluti nell’ex Convento dei Cappuccini, insieme a una delegazione di carabinieri: «Francesco mi ha accolto ed è riuscito a farmi sentire subito a casa. Lo ringrazio come carabiniere e prima ancora come uomo, di lui ho apprezzato professionalità e capacità di applicare la legge con buon senso e cuore».

Presenti anche Giunta, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni che ha omaggiato Cantarelli con un orologio con dedica. E il sindaco Graziano Milia che ha voluto sottolineare «la leale collaborazione con la stazione dei carabinieri, e nel caso specifico di Francesco anche una collaborazione tra amici».

