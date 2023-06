“Il mare sopra” la vita di Fabio Marceddu  

Pioveva da 72 ore , in quel giorno d’agosto del 1968. Una Cagliari allagata accoglie i vagiti recalcitranti di Raffaele Ponipei, nato povero e cresciuto al secondo piano di un condominio popolare. Si intitola “Il mare sopra”, il libro in cui Fabio Marceddu Fanni racconta di un’infanzia in un quartiere che come punti cardinali ha il manicomio di Monte Claro, il carcere di Buoncammino, il seminario Diocesano e il celebre Bar Bettola Saint-Tropez.

Edito da Metis Academic Press con la prefazione di Francesco Abate, i disegni di Cristiana Cocco e i contributi di Antonello Murgia Pisano e Vanessa Aroff Podda, il testo- precisa l’autore - non è autobiografico. Ma forse riconducibile a esperienze personali: “Ero un diverso tra i diversi, solo tra i soli”. Negli anni Settanta, nel rione c’erano gli orti urbani dove germogliavano pallidi ortaggi e un fortino foderato di mozziconi, resti di eroina e giornaletti porno. Fabio Marceddu, attore e regista che ha fondato con Antonello Murgia il Teatro dallarmadio, segue un flusso rapsodico.

Accanto a nonna Mariuccia devota a Francesco d’Assisi, i due santi cittadini, Efisio da Antiochia e Gigi Riva da Leggiuno, l’amico coetaneo Eusebio, le gemelle Elisabetta e Maria. In un luogo dove i tram non vanno avanti più, come cantava Eros Ramazzotti, a un certo punto sorge un cantiere. Che ingoia sterrati e tira su un palazzo di otto piani con superattico. Il suono delle ruspe lo sentono i detenuti, gli aspiranti preti, gli ex matti, gli avventori del Saint Tropez. Via le galline della fattoria di via Cadello, ,rimasuglio di campagna cancellato dal progresso. (Alessandra Menesini)