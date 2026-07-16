Il mare sardo fra fotografie e storie uniche 

Domani a Usellus protagonista assoluta sarà la fotografia. In particolare scatti naturalistici, che raccontano il mare della Sardegna e il rapporto con l’autore. Alle 21, nella corte rustica di vico Eleonora d’Arborea, il fotografo di Mogoro Stefano Pia dialogherà con Aurora Ecca del suo ultimo lavoro intitolato “Alla fine c’è il mare – Scene di vita lungo le coste della Sardegna”.

Stefano Pia, con i suoi scatti in bianco e nero, riesce a raccontare la bellezza di tutte le coste sarde. E con la sua abilità va ben le solite immagini convenzionali, riuscendo a indagare nel profondo l’anima del rapporto fra l’uomo e il mare sardo. Un rapporto talvolta spesso duplice, fatto di amore e odio, di essenziale e totalizzante. L’appuntamento di domani sera per gli amanti della fotografia è organizzato dall’associazione “Julia Augusta”.

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