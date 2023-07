Il mare ripulisce l’arenile, la posidonia è sparita  

Le correnti dei giorni scorsi, sostenute dal vento hanno ripulito dalla posidonia buona parte dell’arenile. Grande soddisfazione tra i bagnanti. «Le correnti hanno aiutato il grande lavoro fatto di movimentazione a Spiaggia Grande - dice il vice sindaco Roberto Sinzu - eravamo molto preoccupati sulla possibilità di riuscire a rendere fruibile l’arenile visto l'enorme quantitativo di posidonia. Nonostante la movimentazione di 25 mila mc che ha richiesto ingenti somme e uno sforzo quotidiano importante per quasi due mesi i risultati non erano stati ancora soddisfacenti. Il mare dà e porta via e le dinamiche delle correnti sono in continuo mutamento per cui spesso è difficile trovare le nostre spiagge libere dalla posidonia». (s. g.)

