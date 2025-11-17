Il mare placherà la grande sete 

Nel 2023 il sindaco Giulio Murgia affittò un dissalatore per evitare la catastrofe. Lo scorso anno lo ha comprato. Un aggeggio da 250 mila euro capace di salvare le vacanze nella frazione costiera di Tertenia. Il prossimo anno il Comune acquisterà un altro impianto più evoluto dal costo di 300 mila euro. Investimenti per garantire la doccia ai turisti. Presenze record, in continuo aumento, niente acqua: un incubo da scacciare senza aspettare la manna dal cielo, o meglio, dalla Regione.

Il progetto

Il 2025 è stato un anno positivo, la pioggia ha riempito i pozzi, sono 3 mila per 2000 abitazioni. I 700 residenti del mare d’inverno diventano migliaia d’estate. Giardini, piscine, orti, alberghi: idrovore voraci. Il paese fuori dallo Schema 17, il mitico acquedotto che avrebbe dovuto dissetare il sud Ogliastra. «Anche se fosse veritiero e mettessero i soldi adesso tra vent’anni tutto sarebbe fermo», ironizza il sindaco Giulio Murgia. Tre anni fa l’ultima riunione, durante la prima emergenza idrica. Un rosario di promesse ad un tavolo ricco di attori a cui è seguito un silenzio beffardo. «L’idea è quella di raddoppiare la quantità dissalata e cercare un accordo di partenariato con i villaggi (5) e i pseudo condomini di abitazioni (500 abitanti) per utilizzare i loro serbatoi di stoccaggio».

Non una soluzione definitiva ma un modo per ridurre le spese in infrastrutture, il cui costo comunque si aggira sul milione di euro. Per il momento l’interlocuzione con la Regione alla ricerca di una soluzione definitiva non ha avuto esito positivo. Servirebbero 10 milioni di euro per un impianto di stoccaggio generale e una dorsale di 10 chilometri.

Occhio all’ambiente

ll Comune di Tertenia ha obblighi per quanto riguarda le zone F, la zona di espansione turistica. La metà delle 2500 case di Sarrala, frazione spalmata su 12 chilometri di costa, si trova in zona agricola. «Questo vuol dire che è autonoma sia dal punto di vista della risorsa, con i pozzi, che della depurazione. Tuttavia noi vorremmo riuscire a dare l’acqua a tutti, in un’ottica di sostenibilità ambientale», spiega Murgia. Ossia dare tregua alle falde e permettere il perfetto reintegro degli equilibri salini.

