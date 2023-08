Il mare non basta: turisti in calo nella Costa Verde 

La stagione estiva non si è ancora conclusa, ma il primo bilancio nella Costa Verde non è positivo. La partenza fra giugno e luglio ha fatto registrare un calo fra il 40 e il 50 per cento di presenze, la ripresa ad agosto col pienone sulle spiagge a Ferragosto non ha ribaltato, però, la situazione: il calo ha continuato fino al 30 per cento. Ha vinto la scelta del fine settimana di relax e della vacanza mordi e fuggi, complici i pochi soldi in tasca e le temperature estreme che hanno convinto le famiglie a restare a casa, prima per il maltempo, poi per il motivo opposto, il troppo caldo.

Un primo bilancio

Il primo bilancio sul fronte turistico, stando anche a quanto raccontano i bagnini del salvamento a mare del Comune di Arbus, emerge una stagione in chiaroscuro. «Il segno meno sulle sette spiagge con le torrette è dato dal numero dei nostri interventi- dice il coordinatore del servizio, Matteo Meli - uno per tutti: lo scorso anno l’elisoccorso è arrivato 11 volte, quest’anno una volta e per una caduta dalle rocce. La cassetta del pronto soccorso dalle 400 medicazioni del passato si è aperta solo per le punture delle meduse, gli unici ospiti non graditi. Sarebbe bello poter brindare a un vero e proprio relax nel rispetto del divieto delle bandiere rosse, ma non è così: le trasgressioni che richiedono il nostro intervento si sono ridotte perché i bagnanti sono meno». È lo stesso termometro dei negozi che sopravvivono alla crisi. «Nel mese di luglio – dice Alessia Inconis della panettiera Porta - a fine giornata ho emesso al massimo 20 scontrini, ad agosto oltre 100. Poco per salvare la stagione».

Gli alberghi

Il primato spetta agli hotel, con una doverosa precisazione: lungo i 47 chilometri di costa gli alberghi contano 150 posti letto. «Per noi – riferisce la titolare del resort Capo Frasca, Samanta Dessì - l’unico handicap è stata la chiusura del ponte di Marceddì che ci ha tolto gli ospiti della Provincia di Oristano. Per il resto lavoriamo bene, come hotel, ristorante e pizzeria». Da luglio ad agosto piene le 12 camere dell’hotel Trinità di Torre dei Corsari. Per i ristoranti sul mare, alti e bassi fra strutture chiuse e altre appena riaperte. Il titolare di Fronte Mare e dello stabilimento balneare di Pistis, Cristiano Murgia, racconta: «Dopo un calo del 30 per cento d’inizio stagione, la sorpresa ad agosto con l’aumento del 20 per cento rispetto allo scorso anno. Ma per tirare le somme come sempre dobbiamo aspettare ottobre».

La delusione

«Una stagione da dimenticare - lamenta Marita Atzeni dell’agriturismo Aquila: – a giugno il calo delle presenze ha toccato il 70 per cento. La ripresa a Ferragosto, ma già da questa settimana è iniziata la discesa». Così per il b&b “Il quinto moro” di Tomaso Pisu: «È iniziata male con le prenotazioni annullate per il caos trasporti, la ripresa sperata non c’è stata. Su Arbus, paese turistico, occorre una riflessione: dobbiamo crederci tutti, Comune e residenti». Carmela Martis dell’omonima struttura di Torre dei Corsari si sofferma sui pochi servizi, i negozi quasi scomparsi e l’assenza di manifestazioni pubbliche e di spettacolo: «La vacanza non è solo mare, è cultura, occasioni di incontri e divertimento» L’estate che non balla né sotto le stelle né nella discoteca ha allontanato i giovani da Torre dei Corsari, il villaggio più popolato. «Bisogna pensare - affermano gli operatori turistici - a chi è qui per divertirsi non solo tuffandosi nell’acqua limpida di un mare da favola».

