Il mare è sempre più caldo 

Il peggio deve ancora venire e a pagarne il prezzo saranno i nostri figli, scrive in un rapporto il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico che prevede un innalzamento del livello del mare tra i 28 e i 55 centimetri entro il secolo. Ma restando ai fatti, solo negli ultimi due anni in Italia, gli eventi climatici più estremi sono aumentati del 55 per cento, quasi uno al giorno. «Sino al mese scorso eravamo alle prese con la siccità», dice Alessio Satta, «nel primo quadrimestre c’è stata una diminuzione del 15 per cento delle precipitazioni su scala nazionale ma la pioggia al Nord è calata del quaranta per cento. Poi l’alluvione: in Emilia duecento millimetri d’acqua in un solo giorno, quasi un terzo della media annua».

«In realtà quella soglia dell’1,5 per cento di aumento è stata già superata nel Mediterraneo», spiega Alessio Satta, ingegnere ambientale, ricercatore, presidente di Medsea. I dati parlano chiaro, l’accoppiata siccità-alluvioni sono due facce della stessa medaglia. Cambia il clima e il suolo non ha più la capacità di assorbire l’acqua in maniera efficiente. Non è sempre successo. «C’è nell’atmosfera una presenza di gas superiore a quella di due milioni di anni fa per quanto riguarda la CO2 e a ottocentomila anni fa per il metano», afferma Alessio Satta, «è un picco misurato da qualsiasi ricerca scientifica».

Dopo il maltempo e gli eventi estremi avremo il caldo africano, perché siamo tutti coinvolti nel cambiamento climatico. Masse di aria calda e fredda e la temperatura del mare più alta sono fenomeni certi. Dal 1951, l’anno in cui entrò in funzione la stazione dell’Aeronautica militare di Elmas, la temperatura a Cagliari è salita di due gradi e mezzo, facendo raddoppiare il fenomeno delle notti tropicali quando il termometro non varia tra il giorno e la notte. Lo spettro che si aggira ha il numero percentuale dell’1,5, il possibile aumento della temperatura nei prossimi quattro anni, paventato da tutte le organizzazioni scientifiche.

Il riscaldamento

Arrivano tempi difficili

Il consumo del suolo

L’ultimo rapporto Ispra fornisce dati impietosi sul consumo del suolo: venti ettari al giorno, due metri quadri al secondo che vanno via, il valore più alto degli ultimi dieci anni. «È la conseguenza della distruzione delle zone umide e della vegetazione, che svolge un ruolo fondamentale per drenare l’acqua e assorbirla come fa una spugna», spiega il presidente di Medsea, «purtroppo la legge sulla conservazione del suolo è bloccata in Parlamento sin dalla scorsa legislatura e il piano nazionale sui cambiamenti climatici, predisposto dal ministero nel 2018, è bloccato da cinque anni». La soluzione sembrerebbe facile: «Ridare spazio alla natura, alle zone umide, permettere ai fiumi il libero accesso al mare», dice Satta, «in Sardegna alcuni eventi estremi sono stati accompagnati dai venti che contribuiscono a spingere le correnti del mare verso la terra, creando autentici tappi». Perché è il mare il regolatore del clima, la cui stabilità dipende dagli oceani in grado di trasportare enormi quantità di calore e umidità e di incidere sui venti e le piogge.

Troppe tragedie

Davanti ai disastri come in Emilia Romagna non si può restare immobili: 21 corsi di acqua esondati, 35 Comuni coinvolti, trentaseimila persone evacuate, secondo i dati forniti da Medsea, l’organizzazione cagliaritana particolarmente vicina al dramma dell’Emilia. Gli eventi estremi sono legati alle attività umane e la politica è chiamata a ripristinare il controllo del territorio, spesso ignorato. C’è un piano italiano per il dissesto idrogeologico che conta sino al 2030 su otto miliardi di fondi nazionali e tredici di fondi europei; risorse purtroppo disperse in mille rivoli dopo aver cancellato la struttura di “Italia sicura”, chiusa dal primo governo Conte.

