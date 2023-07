«Il mare è pulito, allarme cessato» 

Allarme rientrato sulla Costa Verde, il bagno in mare si può fare. La conferma arriva dalle analisi aggiuntive dell’acqua fatte giovedì dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente: «I valori sono ampiamente rientrati nella norma». E ieri mattina il sindaco di Arbus, Paolo Salis, tramite un’ordinanza, ha comunicato che «il mare è pulito, pertanto cessa il divieto temporaneo di balneazione lungo il tratto di litorale che va dalla Spiaggia delle Suore fino a Sa Piana de Maga». Località dove mercoledì era scattato lo stop ai tuffi in acqua per la presenza di batteri fecali. «In base ai nuovi campionamenti effettuati dall’Arpas – dice l’assessore all’ambiente, Simone Murtas – il nostro mare non è più inquinato. La soglia limite di escherichia coli, infatti, di 500 Mpn per 100 ml di acqua, negli ultimi prelievi risulta meno 10, rispetto a 2.005 delle prime analisi». Sui risultati anomali dei campionamenti dei giorni scorsi, Murtas avanza un’ipotesi: «Se appena due giorni dopo il primo prelievo i valori sono rientrati nella norma, la causa dell’inquinamento potrebbe essere legata agli scarichi di grandi imbarcazioni che spesso costeggiano la nostra costa». L’esponente dell’esecutivo non esclude «altri elementi che sommandosi potrebbero aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque del mare. In collaborazione con gli enti preposti avvieremo le dovute indagini». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA