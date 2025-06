Il mare di Chia è il più bello d’Italia 

Il mare più bello d’Italia è in Sardegna, a Domus De Maria, dove è nata nel 2024 l'area marina protetta Capo Spartivento. Il comprensorio di Chia (nella foto) è in vetta alla classifica delle venti località marittime a cinque vele premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità. La Sardegna si conferma la regione con più località di mare premiate: cinque vele sono andate anche a Baunei, Cabras, San Teodoro, Santa Teresa Gallura e Posada.

