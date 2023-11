Il marciapiede sprofonda all’improvviso, cade un pedone 

Stava camminando tranquillamente nel marciapiede in via Marconi, quando all’improvviso la pavimentazione ha ceduto facendolo cadere a terra.

Brutta avventura per un uomo che l’altra sera stava percorreva la via dello shopping, ma che per fortuna non è rimasto ferito.Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia locale che hanno delimitato con le transenne tutta l’area attorno al cedimento e ieri mattina è stata sistemata anche una tavola di legno sopra le mattonelle franate. A quanto pare si è formata una perdita, non si sa se idrica o fognaria, e questo ha provocato il cedimento. Sono infatti in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e nel frattempo l’area resta interdetta in attesa dei lavori.

Le transenne nel bel mezzo del marciapiede stanno però già destando le preoccupazioni dei commercianti della zona. «Speriamo che intervengano quanto prima», auspica Antonello Spano di Eurocity, «perché ci avviciniamo a dicembre e queste transenne che impediscono il passaggio nel marciapiede non invogliano certo le persone a passeggiare per fare gli acquisti di Natale. C’è stato questo cedimento, probabilmente per una perdita. Speriamo che i tempi non siano lunghi».

