il marchio Saba sul campionato 

Dopo una lunghissima rincorsa l’Usinese è sola al comando del girone B di Promozione. La squadra di Giampiero Loriga sabato scorso ha espugnato il campo del Siniscola con una vittoria di carattere ottenuta in rimonta. Tre punti che le hanno permesso di staccare il Buddusò, caduto a Castelsardo. Nelle tre reti realizzate dai rossoblù non poteva mancare la firma del capocannoniere Domenico Saba (è anche in testa nella speciale classifica dei migliori). La sua diciassettesima marcatura stagionale è stata quella decisiva.

Il ritorno

Per ora è un girone di ritorno straordinario per la compagine di Usini, che ha vinto tutte le prime cinque partite realizzando 18 reti (una media di 3,6 a gara) ottenendo ben dieci punti in più sulla ex capolista. Da sottolineare lo scontro diretto proprio col Buddusò, vinto nettamente 6-1.

La vecchia battistrada, che nelle ultime quattro partite ha raccolto solo due punti, è stata agganciato intanto al secondo posto dal Coghinas, che ha rifilato un poker al malcapitato Ovodda.

Ancora protagonista Santiago Mateucci, autore di una doppietta. L’argentino è a quota diciassette reti assieme a Lorenzo Zela, che sta spingendo nei quartieri alti l’Arzachena. Gli smeraldini, alla seconda vittoria di fila, navigano in quarta posizione in compagnia di Luogosanto e Bonorva a quattro lunghezze dalla zona playoff.

Inseguitori

Buon momento per il Luogosanto, che nello scontro diretto con l’Atletico Bono ha mostrato tutta la sua forza trascinato da Massimo Cosseddu, andato a segno due volte.Il Bonorva invece non riesce a decollare. Dopo due sconfitte i biancorossi hanno conquistato un solo punto a Stintino. Domenica riceveranno il Luogosanto in una partita quasi decisiva per le speranze playoff.l Castelsardo la preziosissima vittoria col Buddusò ha permesso di mantenere le giuste distanze dalla linea rossa dei playout: il gol in pieno recupero di Piras, direttamente da calcio d’angolo, ha dato nuova linfa ai castellenasi.

La Macomerese, che ha vinto con prepotenza il derby del Marghine col Bosa, si avvicina alla zona salvezza (-2). Il Galtellì con merito ha conquistato l’intera posta nello scontro diretto col Tonara uscendo fuori dalla zona calda. Il Sennori si scopre squadra da trasferta: col successo di Abbasanta sono tre le vittorie di fila fuori casa.

