«Il marchio Oristano non funziona? Dobbiamo andare oltre la Sartiglia» 

Una Fondazione da rifondare, una Reggia da acquisire, il marchio Oristano che non supera il Tirreno, una Sartiglia che non rientra tra i Carnevali più belli d’Italia. Eppure le spese non mancano. Luca Faedda guida da otto mesi l’assessorato alla Cultura, al turismo e allo spettacolo e problemi da risolvere ne ha parecchi.

Però è vicesindaco, carica che porta bene: l’attuale primo cittadino era il vice di Andrea Lutzu (ex sindaco), che a sua volta è stato vice di Angela Nonnis (sindaco).

Insomma, sarà il futuro primo cittadino.

« No no, non esiste un automatismo. Pensiamo a far bene questa legislatura».

E i problemi non mancano.

«Qualche rogna c'è ma siamo qui».

Fondazione Oristano: direttore dimesso prima della giostra e nessuno ha sentito l’esigenza di dirlo. Eppure il principio della trasparenza pareva essere il marchio del progetto del centrodestra presentato agli elettori.

«Dimesso da un mese e mezzo. Però io non la vedo un’assenza di trasparenza, le sue dimissioni secondo me nascono per ragioni personali. E dico questo perché, malgrado le discussioni anche aspre sulla Fondazione, nessuno ha mai criticato la figura e il lavoro svolto da Francesco Obino».

Più che motivo personale, il nuovo statuto impone una selezione pubblica per ricoprire quel ruolo.

«Sì, quindi prima o poi lì si doveva arrivare. Però non ho dato così tanto peso, vivendola appunto come una sua esigenza: ha diretto per anni la Fondazione, ora ci troviamo di fronte al nuovo statuto che prevede una selezione che tenga conto di caratteristiche che stabilirà il Cda. Quindi ha dato le dimissioni, completando però il lavoro per la Sartiglia. Certo, magari l’ufficio stampa poteva fare un comunicato, ma nulla di più».

Rinnovo del Cda ad aprile, mancano le nomine del Psd’Az.

«Che stiamo aspettando».

Nel 2022 il Comune ha “girato” alla Fondazione 376mila euro. Ma dal punto di vista economico, non era meglio una gestione "esterna” del polo culturale?

«Secondo me no. La Fondazione è nata per ottimizzare la gestione dei beni culturali quindi anche con progetti integrati delle varie strutture. Malgrado sia ancora difficile tracciare un bilancio, dai dati che ho e da quello che percepisco c'è un grosso risparmio non solo sotto il profilo finanziario ma anche sotto quello gestionale. Poi va considerato un altro aspetto».

Quale?

«Il Comune aveva e ha necessità di un soggetto come la Fondazione perché l’apparato interno non è in grado di gestire la progettazione o un'iniziativa, bisogna avere una struttura in grado di curare tutti gli aspetti. E poi non dimentichiamo che, proprio in base al nuovo statuto, sarà il Consiglio comunale a dare gli indirizzi che la Fondazione dovrà seguire basandosi proprio sul principio di trasparenza. Infine ha più possibilità di accedere a fonti di finanziamento; cito un esempio su tutti, il potenziamento degli Infopoint».

La Fondazione ha anche il compito di promuovere la città. Eppure la Sartiglia non è tra i Carnevali più belli d’Italia, almeno stando ai motori di ricerca online, e non fa notizia nei canali nazionali. Nel programma elettorale del centrodestra si sottolinea che “bisogna far conoscere la destinazione Oristano”, qualcosa non quadra.

«Sulla promozione bisogna lavorare. Abbiamo in corso uno studio che ci potrà aiutare. Però diciamolo francamente, Oristano ha un elemento chiave che non sia la Sartiglia? Ha un’attrattiva che possa portare un turista qui? Secondo me no, se non la nostra storia. La nostra storia giudicale dobbiamo essere capaci, non avendo purtroppo un patrimonio monumentale importante di quell’epoca, di raccontarla. E per farlo dobbiamo uscire, partecipare alle fiere ad esempio».

Ma non abbiamo neanche un Museo giudicale.

«Vero, ma sappiamo bene che esisterà un polo della Sardegna con Oristano al centro. Certo, ci sono state diverse vicissitudini, di questo progetto se ne parla da 13 anni ma non molliamo. Anzi, tre giorni fa c'è stato un incontro con la Regione e abbiamo presentato le nostre schede progetto che riguardano non solo gli spazi museali ma anche la gestione, che è il vero nodo. Aspettiamo che la Regione dica che tipo di modello gestionale dovremo adottare».

Inaugurazione nel 2024?

«No, non ce la facciamo. Se tutto va come deve andare entro il 2025, è più plausibile».

Ma la Sartiglia potrà mai avere un vero museo?

«Sì, però partiamo da uno spaccato della realtà dei nostri spazi culturali. Abbiamo la Pinacoteca che contiene una collezione permanente della giostra ma che deve essere, per me, solo uno spazio dedicato a Carlo Contini. C'è il Foro Boario, al momento però chiuso. Ma la Sartiglia deve avere la sua vetrina nel centro città. Dove? Secondo me Palazzo Paderi sarebbe l’ideale».

A proposito, il Foro Boario perché non apre?

«È perfettamente agibile ma è al centro del cantiere di “Oristano Est” con i lavori che in questo momento interessano proprio la piazza. E io non posso prendere l’impegno di allestire una mostra senza avere tempi certi. E progetti, assicuro, ne abbiamo. Uno su tutto: reperire fondi per organizzare mostre immersive importanti».

Ma possibile che Portixedda versi in una condizione di degrado assoluto?

«No, non è possibile. Concordo, e aggiungo anche la Torre di Torregrande, dove ci sono problemi legati all’accesso ma che noi vorremo valorizzare».

Sempre nel 2022 il Comune ha versato alla Pro Loco 172mila euro.

«Il ragionamento in parte è simile a quello fatto per la Fondazione. Le risorse che vengono date alla Pro Loco, vedi ad esempio Capodanno, riguardano la gestione operativa. Il Comune non è strutturato per certi eventi e si affida alla Pro Loco che non gestisce l’evento in sé ma l’organizzazione, da montare il palco al piano della sicurezza. Adesso almeno è così, poi non si sa mai».

Troppe spese, pochi incassi.

«Secondo me gli incassi stanno crescendo. L’imposta di soggiorno sicuramente. E a proposito di questo resto convinto che tutto quel che arriva da quella tassa va speso solo sul turismo, non sul decoro ad esempio. Sono due linee diverse, per rendere la città più decorosa ci sono i fondi ad hoc».

Il problema è come investirle nel turismo, sino ad oggi molti convegni ma pochi arrivi.

[/RISPOSTA] «Dobbiamo puntare sui periodi primaverili ed estivi. E dobbiamo candidarci ad ospitare eventi importanti che in Sardegna non si fanno. Abbiamo fatto tempo fa un concerto sulla Torre di Mariano, con la musica elettronica di Giangi Cappai: perché non creare un festival di musica elettronica? Non è un genere come tanti ma ha una platea mondiale vastissima. E penso proprio che qualcosa si farà a giugno, quindi un'anteprima ci può anche essere».

Ma l’idea di avere la proprietà della Reggia giudicale, l’ex carcere di piazza Manno, è defunta?

«No, continua a esserci un'interlocuzione con il Demanio e sono sicuro che entro qualche mese avremo la risposta. E sono certo che la proprietà passerà al Comune».

E lì sorgeranno campus universitario e convitto per gli studenti? Chi lo gestirà?

«Comune e Fondazione non sono in grado, lo daremo a terzi. E sì, l’idea è quella di accogliere gli studenti».

