Il maratoneta della tosatura 

Tre anni fa si era fermato a quota 555, nel 2023 ha fatto ancora meglio tosando 671 pecore. L’altro ieri ha stabilito un nuovo primato personale liberando dalla lana ben 710 ovini. Alessandro Zanda, allevatore desulese di 34 anni, si è reso protagonista di un’altra prestazione da record al termine di una durissima giornata nelle campagne di Guspini. Lo scorso anno aveva tosato tutto il suo gregge, quest’anno si è fatto in due: prima ha operato nell’ovile dell’amico Michele Cadeddu a Monti Maiori, poi si è trasferito a Neapolis, dove gestisce un’azienda con il fratello Roberto. «È solo una sfida con me stesso – racconta il giovane – volevo mettermi alla prova. Sapevo che non sarebbe stato facile perché lo scorso anno avevo faticato parecchio. Ma ci ho provato ugualmente».

La giornata

La giornata del record è iniziata alle 5 del mattino e si è conclusa alle 20.30. Rispetto allo scorso anno Alessandro Zanda non ha fatto pause lunghe. Si è fermato giusto per dissetarsi, mangiare qualcosa e tirare il fiato. «Ho cercato di distribuire meglio le forze – sottolinea – ma nella tosatura non è possibile programmare niente. Bisogna cercare di capire quali sono le condizioni della lana. Se è sporca o meno. Si tratta di particolari che condizionano il lavoro. Ho avuto la fortuna di tosare ovini in ottime condizioni, ma a un certo punto, dopo due ore, sentivo la fatica. Poi ho trovato il ritmo giusto e ho chiuso la prima parte della giornata con 310 pecore». Poco dopo le 11 ha smontato la pedana utilizzata per la tosatura, l’ha caricata in macchina e si è spostato a Neapolis, dove è arrivato intorno a mezzogiorno. Nell’ovile, a poca distanza dalla zona archeologica che si affaccia sullo stagno di Marceddì, ha riattaccato la tosatrice elettrica per affrontare la seconda parte della giornata, quella più impegnativa. «Ho cercato di tenere un ritmo costante – spiega Zanda – quasi subito ho trovato l’equilibrio gusto per dosare forza e resistenza».

Il record

Poco dopo le 20 arriva il primo traguardo della giornata. Il tosatore barbaricino eguaglia il record dello scorso anno. A quel punto l’obiettivo diventa un altro: superare quota 700. Cosa che accade poco dopo le 20.30 quando ormai è già buio. Con 710 capi tosati la giornata si conclude tra l’applauso di amici e parenti e l’immancabile foto ricordo. Il record non ha alcun riscontro ufficiale. In Sardegna non ci sono le competizioni riservate a tosatori, come invece accade in Nuova Zelanda, Francia, Inghilterra, Spagna e Argentina.

«Sono comunque molto soddisfatto – conclude Zanda – non è stato facile, ma a parte qualche problema nella prima parte della giornata per il resto tutto è andato liscio. Sono riuscito a tenere un ritmo costante e rispetto allo scorso anno ho fatto le soste più brevi. Questo mi ha consentito di faticare un po’ meno. Sono riuscito a raggiungere questo traguardo anche grazie ad alcuni amici che mi hanno aiutato».

