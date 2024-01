Il “Maradona delle carceri” si racconta  

La storia del “Maradona delle carceri”. La rinascita di Fabrizio Maiello: dal piano per rapire il bomber sardo Gianfranco Zola a testimonial per detenuti. Sabato alle 11, Maiello varcherà i cancelli del penitenziario minorile di Quartucciu per racconterà la sua storia, segnata da azioni criminali, ma anche da un percorso di riscatto e di amore per gli altri. L’uomo, oggi 60enne, vuole trasmettere il valore della propria esperienza per insegnare che si può ricominciare. Un’altra vita è possibile.

Maiello ha trascorso lungo tempo in un ospedale psichiatrico giudiziario. Riacquistata la libertà, ha iniziato a fare l’attivista contro le mafie dedicandosi a progetti per la legalità. Appassionato di calcio, aveva il sogno di una vita sull’erba, ma dovette interrompere la sua carriera a causa di un infortunio al ginocchio. Una mazzata per lui: non aveva un piano B e questo lo portò sulla strada della criminalità, con rapine, droga e carcere.

