Il Maradona delle carceri, dalle giovanili del Monza al tentato sequestro Zola 

Il pallone sempre sulla punta del piede, non lo fa mai cadere, anzi lo fa saltare fino alla fronte con una semplicità che tradisce il suo passato calcistico. Nel portafoglio l’immaginetta della beata Eusebia Palomino, ricevuta in dono quando era in carcere, sta accanto all’autografo, su una carta d’identità ormai scaduta, di Gianfranco Zola, di cui aveva pianificato il rapimento. Fabrizio Maiello, 60 anni, ex calciatore ed ex detenuto, palleggia tra i ricordi di una vita vissuta sul filo del rasoio.

Passato turbolento

L’adolescenza trascorsa a coltivare il sogno di diventare «come Maradona», infranto a 17 anni per un infortunio al ginocchio, poi la svolta nel buio: rapine, droga, il continuo dentro e fuori dal carcere, da cui usciva «facendo sempre peggio». Fino agli anni Novanta quando entra nell’ex ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia: qui incontra il male e il dolore, ma anche il bene e l’amore. Da bambino dormiva con il pallone da calcio in fondo al letto, lo faceva in cella e lo fa anche adesso da uomo libero.«Giocavo nelle giovanili del Monza, con l’infortunio ai legamenti del ginocchio finisce la mia storia», si commuove Fabrizio mentre racconta la sua vita, capace di entrare nei cuori di chi lo ascolta senza chiedere il permesso. «Avevo puntato tutto sul diventare un calciatore, ma non avevo un piano B. Fino a quel momento sono stato sempre un bravo ragazzo, poi mi sono visto scippare il sogno della mia vita e volevo distruggermi».

Zola nel mirino

Il calcio è sempre stata la sua linfa vitale. Da ragazzo lo ha tenuto lontano dalle cattive amicizie, ma quando sente di aver perso tutto, succede il contrario: va incontro a quelle amicizie, fatte di crimini, rapine e sostanze stupefacenti che lo conducono prima in carcere e poi all’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, dove si è guadagnato l’appellativo de “Il Maradona delle carceri”. «Nel 1994 ero latitante. Era autunno. Dovevo rapire Gianfranco Zola, che all’epoca giocava nel Parma», ricorda, «eravamo in quattro su due auto. In autostrada avremmo dovuto speronare la sua, ma lui si è fermato a fare benzina. Avevo la pistola dietro la schiena, gli sono andato incontro, ho incrociato il suo sguardo e con dolcezza ci ha detto: “Ciao ragazzi”. Mi ha disarmato e invece di rapirlo gli ho chiesto un autografo». Poco tempo dopo Fabrizio viene arrestato, ma solo dopo tanti anni viene fuori la storia del bomber di Oliena. «Lui mi ha ringraziato per non averlo rapito, io invece ringrazio lui. Qualcosa in me è scattata da quello sguardo e quella gentilezza. Oggi vorrei chiudere il cerchio e incontrarlo per chiedere scusa a lui, ai sardi e a tutti i tifosi».

Vita nel pallone

All’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia Maiello ha trascorso 14 anni della sua vita. Qui si prende cura di Giovanni, il suo compagno di cella disabile. E ha fatto così il goal più importante della sua vita.«Mi hanno dato un pallone, passavo ore a palleggiare da solo in un cortile lungo 24 passi: caldo o pioggia poco importava. Il pallone è stato l’oggetto che mentalmente mi ha fatto uscire dal carcere e mi ha ridato speranza grazie anche a numerose competizioni e alla possibilità di giocare nella nazionale sacerdoti». Con il pallone ha sognato, gioito, pianto. Attraverso i palleggi è caduto, si è rialzato e ha riconquistato la vita, che ha raccontato nel libro: “Nel carcere dei matti delinquenti – storia di Fabrizio Maiello”. Oggi va in giro per le scuole e le prigioni italiane con un solo obiettivo: «Donare la mia testimonianza, per far capire che si può ripartire. La vita va vissuta per quelle piccole grandi cose che ci offre, ma dobbiamo avere sempre un piano B».

