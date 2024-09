«Il maniaco incappucciato appostato tra le auto per molestare le ragazze» 

«Ero a casa di una mia amica. Poco dopo mezzanotte abbiamo aperto la porta per andare via: abbiamo sentito dei rumori strani. Così siamo scese accompagnate dal padre della mia amica. Nel parcheggio, nascosto tra le auto, c’era un tizio incappucciato, vestito di nero. È scappato una prima volta. In compagnia del papà della mia amica, lo abbiamo seguito: quando ha capito che c’era un uomo che ci scortava, è scappato in un terreno, tra la bassa vegetazione, sparendo nel nulla». Camilla e Alessandra sono due diciannovenni. Una abita a Mulinu Becciu, a due passi dalla chiesa della Madonna della Strada. L’altra a Su Planu. Nella notte tra domenica e ieri hanno rischiato di trovarsi davanti il maniaco incappucciato che da tempo, secondo le denunce presentate più volte alle forze dell’ordine, agisce nel rione. Immediata la segnalazione alla Polizia e l’intervento di una pattuglia della squadra volante. Le ricerche dell’uomo, alto un metro e 70, magro, quasi certamente con un passamontagna, non sono servite.

La denuncia

Dunque un nuovo allarme dopo quelli denunciati ufficialmente e quelli rimasti sui social, come segnalazioni a tutti gli abitanti di Mulinu Becciu. «Presenteremo una querela», aggiungono le due giovani, «perché vogliamo che si faccia qualcosa. Chiediamo maggiori controlli e il passaggio di qualche pattuglie della forze dell’ordine nel quartiere perché non si vedono quasi mai». Quello che si spera è in un intervento tempestivo quando il maniaco agisce, importunando le giovani ragazze e arrivando anche a pesanti molestie, come avvenuto in passato.

Le ronde

Nel quartiere c’è la convinzione che la persona vestita di nero e incappucciata sia sempre la stessa. Il modo di agire, i movimenti, l’abbigliamento e le descrizioni fisiche sono sempre più o meno gli stessi. E a Mulinu Becciu ci si vuole organizzare con delle ronde organizzate dagli stesi residenti per cercare di sorprendere il maniaco e avvisare così le forze dell’ordine. «Non è pensabile che noi ragazze», aggiungono ancora Camilla e Alessandra, «non possiamo più uscire di casa la sera o la notte in tranquillità perché temiamo che nell’oscurità ci sia un pazzo pronto ad aggredirci o a molestarci». (m. v.)

