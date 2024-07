Il maniaco con la chitarra colpisce ancora In azione anche nelle strade dello shopping 

Si è denudato altre volte, davanti a diverse donne, anche nelle strade del centro città. Il maniaco, un cittadino straniero (37 anni, nigeriano) con problemi psichici, è stato visto nella zona di via Garibaldi: passeggia portandosi dietro sempre la sua chitarra e quando vede una giovane prova dei pesanti approcci sessuali. Nei giorni scorsi è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Cagliari dopo la chiamata di una vittima. Aveva anche dei precedenti e in questi ultimi due giorni i militari hanno raccolto nuovi elementi, sentendo alcuni testimoni proprio in via Garibaldi.

Qualche giorno fa, una vittima aveva raccontato quanto accaduto in viale La Plaia: «Ero arrivata al lavoro, alle 6,30, e ho subito un tentato stupro da parte di un ragazzo: lui gira sempre con una chitarra. Ha trovato me che ho reagito subito dopo essermi, per un primo momento, pietrificata. Ma non tutte riescono a reagire». E aveva aggiunto: «Ragazze state attente. Compratevi lo spray al peperoncino e quando siete in giro per strada non usate le cuffiette perché non vi accorgete di chi avete dietro, visto che non sentite i rumori. E soprattutto per qualsiasi cosa chiamate i carabinieri».

