Il maniaco ancora in azione 

Proseguono le indagini e la raccolta di informazioni da parte dei carabinieri della compagnia di Cagliari sul cittadino straniero accusato di molestie sessuali e atti osceni. Il 37enne nigeriano, denunciato a piede libero per alcuni episodi, ha continuato in questi giorni con i suoi atteggiamenti, seguendo delle giovani donne e denudandosi. Le segnalazioni sono numerose: dalla zona di viale La Plaia all’hinterland, passando per il centro città.

E sui social aumenta la preoccupazione per il fatto che l’uomo sia in giro tranquillamente. Per questo gli investigatori stanno raccogliendo una serie di elementi per poter probabilmente far scattare una misura restrittiva per il 37enne o un suo accompagnamento in qualche struttura perché avrebbe dei problemi psichici. Dopo la denuncia di una delle vittime, l’uomo (che è stato visto in giro spesso con una chitarra) era stato identificato dai carabinieri e denunciato poiché il pm non aveva ritenuto ci fossero le condizioni per un suo arresto.

