Il mangiare sano insegnato ai piccoli 

Mangiare sano è una delle grandi sfide dei tempi moderni per le implicazioni che ne derivano sulla salute dei piccoli, come dei grandi. E allora cosa c’è di meglio che imparare a farlo sin da piccoli? Meglio ancora se tra i banchi di scuola, sfruttando la leva del gioco e contando anche sull’effetto imitazione. Da queste considerazioni parte il programma “Progetto alimentare”, promosso dal Comune di Tortolì e dai due Istituti comprensivi in collaborazione con la società Fama che gestisce il servizio mensa.

L’iniziativa, curata da Erika Serra, si rivolge agli alunni delle scuole primarie, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che parteciperanno a incontri programmati tra il 6 marzo e il 9 aprile. «Il progetto - spiega Irene Murru, assessora comunale al Servizio scolastico - si propone di sensibilizzare i bambini sull’importanza di un’alimentazione sana e variata, con un focus particolare sulla scoperta dei colori e della bontà delle verdure e degli alimenti naturali. L’obiettivo principale è aiutare i bambini a superare la paura di alcuni alimenti, incoraggiandoli a mangiare in modo equilibrato e ad apprezzare la varietà e i colori del cibo». Tra le varie attività emergono quella educativa “Coloriamo la piramide alimentare” e la lezione pratica “Componiamo un piatto sano, goloso e colorato”.

Ai bimbi delle classi terze, quarte e quinte verrà anche mostrato anche come saper riconoscere un buon pane senza zuccheri nascosti, e un buono yogurt: come dei detective dovranno individuare l’etichetta nutrizionale meno elaborata e capire quali alimenti può essere consumato con più regolarità e quale con meno frequenza.

