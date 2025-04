Il “Mangiaplastica” taglia la Tari 

Conferire le bottiglie di plastica in modo corretto e tracciabile, ottenendo in cambio ecobonus che tagliano la bolletta della Tari. È quanto accade a Villaurbana grazie al servizio “Mangiaplastica ecobonus”. Un’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale con il duplice obiettivo di migliorare la raccolta dei rifiuti, cercando di dimezzare i costi per i cittadini ed evitando che la plastica finisca nei campi, nei fiumi o nei bordi delle strade.

Il sistema

Il macchinario è stato acquistato grazie ad un contributo del ministero dell’Ambiente di circa 15mila euro e il servizio è riservato ai residenti. Nell’eco-compattatore presente in via S’Arrieddu, zona accanto alla piscina e alla Casa dell’acqua, si potranno conferire le bottiglie di plastica. Per utilizzarlo l’utente dovrà scaricare l’applicazione “Ripremia” sullo smartphone e accedervi con l’account intestato al titolare dell’utenza Tari. Passo necessario per poter ottenere gli ecobonus. Solo allora sarà possibile conferire le bottiglie, senza schiacciarle, una alla volta.

Lo sconto

«I conferimenti – commenta l’assessore all’Ambiente, Telemaco Sarais - vengono registrati direttamente sull’App e non è necessario conservare ricevute cartacee. Per ogni bottiglia inserita si otterrà un bonus di 5 centesimi, fino a un massimo di 50 bottiglie al giorno e 300 all’anno per utenza, pari a 15 euro. Somma, quest’ultima, che verrà utilizzata come sconto sulla bolletta Tari dell’anno successivo». L’iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre, con possibilità di proroga. «Un’iniziativa alla quale teniamo molto – conclude Sarais – perché nel nostro programma elettorale ci siamo impegnati a effettuare una serie di interventi per abbassare il costo della bolletta Tari e migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti».Gli altri centri dell’Oristanese che hanno avuto il finanziamento per l’acquisto di “Mangiaplastica ecobonus” sono Ollastra e Zeddiani.

