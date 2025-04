Il Mandrolisai  prepara la protesta a Cagliari e a Sorgono 

Il Comitato Sos Barbagia-Mandrolisai prepara una lunga primavera di mobilitazioni a difesa della sanità pubblica nel centro Sardegna, con gli attivisti pronti a scendere nuovamente in piazza. Nelle scorse ore, l’annuncio di una grande manifestazione a Sorgono tra il 12 e 18 maggio (la cui data verrà definita a giorni) per chiedere un cambio di rotta all’amministrazione regionale, a difesa dei piccoli presidi e della medicina di prossimità. E in collaborazione con il coordinamento regionale per la Sanità è pronta anche la mobilitazione a Cagliari.

«Mentre la presidente Todde festeggia a Nuoro e a Roma il Capo dello Stato premia i medici cubani intervenuti in Calabria, dalle parti di Sorgono tutto tace – tuonano dal Comitato - le promesse si sprecano, col servizio pediatrico negato e l’attesa dei sei medici cubani specialisti, programmati nel 2023 per il nostro Distretto».Da qui, l’attacco alla politica, bollata da Sos come «un’entità che come sempre preferisce sfamare i suoi bisogni primari».

E mentre gli attivisti elencano lunghi ritardi per i pazienti fragili, arriva l’ultimatum a Giunta regionale, Ares e Areus: «Non saremo resilienti, bensì resistenti», promettono da Sos. «Serve una risposta all’emergenza che vivono le nostre comunità, rilanciando l'importanza del Servizio sanitario nazionale. Chiediamo – aggiungono i volontari – un forte sostegno ai sindaci, per appoggiare quello che è l’esercizio democratico di un territorio di difendere la dignità di bambini e pazienti fragili, arginando il declino che stiamo attraversando».

Ma dal Comitato arriva anche un ulteriore affondo alla presidente Todde: «Nello scorso giugno durante la sua visita a Sorgono, si assunse la responsabilità di aver bloccato l’arrivo dei medici cubani».Dal presidio dell'ospedale San Camillo, i cittadini rimarcano: «È paradossale che la Regione non riconosca le competenze delle Brigate mediche cubane. Si tratta - dicono gli attivisti – di specialistici che potrebbero darci un importante aiuto, in attesa che vengano sbloccate le assunzioni di nuovi medici sardi», concludono i volontari.

