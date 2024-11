Il Mandrolisai invoca i medici cubani 

«Siamo qui, ancora una volta a protestare, perché mi pare che le cose non siano cambiate affatto», ha detto ieri mattina Gerolamo Balla, pensionato di Austis, alla partenza della 25esima marcia organizzata da “Sos Sanità Barbagia Mandrolisai”. Da Sorgono si è levato l’ennesimo appello alla politica regionale. «I nostri bambini non hanno un pediatra, da troppo tempo», ha ribadito Bachis Cadau, belviese, portavoce di un movimento che non ha alcuna intenzione di subire passivamente la moria di un territorio. «Chiediamo immediatamente l’istituzione del servizio Ascot pediatrico. Poi, all’assessore regionale Bartolazzi di prendere in considerazione il provvedimento che era stato adottato dal suo predecessore Carlo Doria. Ovvero ci mandi i medici cubani».

Uno sguardo rivolto ai giovani, per garantire un futuro al Mandrolisai. A quella porzione di Sardegna dove il diritto alle cure viene calpestato di continuo. Dove i medici scarseggiano. «Vivere senza un pediatra per i nostri bambini è davvero difficile», commenta Gianfranca Sollai, «la cosa incredibile è che ci siamo quasi abituati a cercare altrove. Per noi sta diventando normale fare oltre un’ora di auto per raggiungere un pediatra». Tra i cittadini la rassegnazione inizia a farsi largo ma ancora non prende il sopravvento. La voglia di lottare prevale. Servizio di Ascot pediatrico a parte, i manifestanti chiedono a gran voce un occhio di riguardo per l'ospedale San Camillo di Sorgono. Bachis Cadau ribadisce: «I medici da noi non vogliono venire? Allora mandateci quelli cubani».

