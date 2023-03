Il manager pubblico cita Mussolini 

Considerato molto vicino a diversi dirigenti e politici di Fratelli d’Italia, Anastasio è anche amico di lunga data di Rachele Mussolini, nipote del Duce. «Stiamo sperimentando piattaforma in cybersecurity a livello nazionale», scriveva dieci giorni fa su Fb il manager, chiamato a guidare la società prevista ad aprile del 2022 dal governo Draghi (che aveva designato un altro presidente, Roberto Lancellotti) per rispettare una tappa del Pnrr, e lanciata poi a dicembre dal nuovo esecutivo.

La vicenda svelata da Repubblica ha costretto il governo ai ripari, mentre l’opposizione lo bombardava. Per il Pd «è la cifra della classe dirigente scelta dalla destra. Una vergogna inenarrabile. Questo non è un Governo, è un’apologia del fascismo quotidiana». «Ancora una volta le scelte di Meloni risultano inadeguate» è la critica del Terzo Polo. E il M5S ha «dubbi e preoccupazioni per le centinaia di nomine importanti che questo governo si appresta a fare». Tutte le opposizioni unite per la revoca dell’incarico al manager nominato il 1° dicembre dalla premier con un Dpcm. «Una nomina di Palazzo Chigi», tagliano corto dai vari ministeri a contatto con la società pubblica che gestisce i software di Inail, Inps e Istat.

«Un passo indietro inevitabile, la mail si commenta da sola». Ieri era questo il commento ricorrente alle dimissioni di Claudio Anastasio da presidente di 3-I, la società di software per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il passo indietro si è imposto dopo il suo messaggio al cda: un testo quasi sovrapponibile al discorso con cui alla Camera Benito Mussolini il 3 gennaio 1925 rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti.

Tempesta

Cybersecurity

Il sito ufficiale

Classe ’69, fondatore di tNotice, società di raccomandate elettroniche, in passato ha fatto notizia quando, da presidente esecutivo della Mussolini Internet, il 13 giugno 1997 - all’indomani della morte di Vittorio, secondogenito del Duce - annunciò l’inaugurazione del sito internet ufficiale “Mussolini”.

Il palo e la corda

Al capo del fascismo Anastasio si è ispirato per la sua comunicazione: “Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo”. Frasi che quasi ricalcano un passaggio del discorso di Mussolini, con il nome “3-I” che sostituisce la parola “fascismo”. Qualche ora di telefonate bollenti, poi la rinuncia. «Doverose le mie dimissioni, più concrete ed immediate di ogni mio commento», si è limitato a dire all’Ansa Anastasio.

