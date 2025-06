Il Man si trasforma in una spiaggia per Gauguin, Pechstein, Miró, Arp 

Delle candide ciabatte campeggiano in qualche foto che rimbalza sui social. Nessuna spiaggia della costa orientale ha fatto da sfondo a quegli scatti. Al Man di Nuoro hanno voluto osare. «Al terzo piano del museo abbiamo ricreato una spiaggia e un arcipelago di isole e di idoli», esordisce Chiara Gatti, direttrice della struttura museale barbaricina. «Abbiamo pensato ai viaggi che i maestri del moderno hanno condotto verso le isole più lontane ma pure nel Mediterraneo». Ecco “Isole e idoli”, la nuova mostra inaugurata nella serata di ieri, curata da Chiara Gatti e Stefano Giuliani. Il potere simbolico e mitico delle figure arcaiche incontra la meraviglia di Gauguin, Pechstein, Miró, Arp.

Viaggio suggestivo

In bilico fra neolitico e alba del Novecento, fra archeologia e avanguardia, fra gli idoli cicladici e le sculture lignee che Gauguin intagliò nei suoi anni di Tahiti. Nella singolare esposizione allestita negli spazi di via Satta a Nuoro il percorso fluttua, fra passato e presente, in cerca di ritorni, sentimenti condivisi, eredità genetiche, spinte effusive destinate a riaffiorare a fasi alterne e a guidare le mani degli autori. «Non serve il revisionismo postcoloniale per affermare che, nella loro statura ieratica, non vi sia nulla di primitivo, esotico, conturbante. È astrazione allo stato puro», dice la curatrice Chiara Gatti. «Vogliamo ribadire un concetto a noi caro: il rispetto delle risorse, della natura incontaminata. Vogliamo rielaborare il pensiero postcoloniale per dimostrare come gli artisti non abbiano copiato ma abbiano riscoperto un rapporto autentico con questi luoghi, con le terre incontaminate. Hanno solo riletto quel pensiero con un linguaggio moderno».

Il percorso

Partendo dalla prima “fuga” di Gauguin verso la Bretagna, nel 1886, secondo quel caposaldo di “isola come luogo ideale”, il percorso narra l’esperienza di Jean Arp, che collezionava statuette cicladiche, e di Max Pechstein, approdato nel 1914 nell’arcipelago di Palau, dove visse a contatto con le comunità locali sull’isola di Angaur e vi ritrasse volti maschili solenni come divinità. Concetti che accomunano e ritornano anche con il celebre artista spagnolo Joan Miró, che nei suoi appunti quotidiani evocava le statue Moai dell’Isola di Pasqua, come riferimento potente per nuove forme scultoree. E ancora, ecco Alberto Giacometti conquistato da quell’isola individuata fra i massi erratici del Maloja. Lì fece di ogni suo ritratto un idolo, un custode del tempio.

Selezione

Una selezione di oltre 70 opere. Reperti archeologici in arrivo dai maggiori musei di archeologia della Sardegna, dal Menhir Museum di Laconi e dai Musei della Bretagna, oltre al prestito concesso dal Dipartimento di antichità greche, etrusche e romane del Musée du Louvre di Parigi. Accanto a questi, le opere dei maestri moderni giunte da importanti collezioni europee, come la National Gallery Prague. per le sculture lignee di Gauguin.

RIPRODUZIONE RISERVATA