Il Man si affaccia in via Majore 

Per la sospirata nuova ala bisognerà attendere ancora. Sì, per quel corposo ampliamento all’insegna del candore di piazza Satta, nello scrigno di Costantino Nivola. Il museo Man di Nuoro, però, inaugura un nuovo capitolo della sua storia e getta le basi per un futuro roseo. «Con il nuovo locale che si affaccia sul corso Garibaldi acquistiamo non solo una “vetrina” sulla via principale della città ma contribuiamo alla rinascita del centro storico con l’arte e la cultura», dice la direttrice del Man, Chiara Gatti. Il commissario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, aggiunge: «Da parecchio tempo volevamo concludere l’acquisto del locale, adesso è stato possibile grazie a uno stanziamento della Regione di un milione e 600 mila euro».

Nuovo corso

È il messaggio che si leva dagli uffici di piazza Italia. La Provincia investe con decisione sulla struttura museale considerata il fiore all’occhiello culturale di un’intera Isola. «Questa acquisizione parte da molto lontano, già una ventina d’anni fa la Giunta presieduta da Mario Zidda aveva palesato l’intenzione di rilevare quel locale (ex negozio Coccollone, all’angolo tra il Corso e la via Manara, ndr )», spiega Ciccolini. «Questi spazi sono fondamentali perché miglioreranno sia la fruibilità del museo sia la visibilità, grazie a quell’affaccio sul corso Garibaldi». L’amministratore straordinario puntualizza: «In questo momento il Man è assolutamente carente di spazi per i laboratori delle scolaresche. Il nuovo locale diventerà importantissimo anche da questo punto di vista. Inoltre, nella parte inferiore si potrà realizzare un deposito in grado di ospitare le mille opere della collezione permanente».

Obiettivi

La struttura votata all’arte contemporanea cambia aspetto, prende forma. “No Man, is an Island” si legge sulle vetrate vista Corso che già fanno capire la novità, il cambio di destinazione d’uso. In quell’ampio locale che negli anni ha ospitato attività commerciali oggi si respira un’aria nuova. E sebbene le opere d’arte ancora non si vedano, la positività dilaga. La meraviglia sprigionata da Mirò e Gauguin, con la mostra “Isole e Idoli” inaugurata di recente nei vicini spazi di via Satta, si percepisce pure al corso Garibaldi. Ciccolini conclude: «Credo che questo spazio possa divenire anche un luogo di arte e di scienza. Con la Regione stiamo discutendo anche in questi termini. Sì, può diventare una sorta di “hub” dell’Einstein Telescope. Sono oltre 500 metri quadri che verranno collegati all’attuale sede del museo Man».

