Il maltempo rallenta la riapertura della carreggiata sud 

La pioggia tanto attesa dai contadini rallenta i lavori nel cantiere della Statale 131, a Nuraminis. La prevista riapertura della carreggiata sud a 4 corsie rimessa a nuovo è rimandata. Il maltempo scombina quindi i piani dell’Anas e dell’impresa Aleandri (esecutrice dei lavori) che per ieri, dopo il via libera alla corsia in direzione nord avvenuta lunedì, avevano previsto la riapertura della carreggiata diretta a Cagliari.

L’allineamento dei pesanti jersey in cemento con l’ingresso della carreggiata non è stato possibile e il traffico veicolare diretto a sud, nei primi 4 chilometri del cantiere di Nuraminis per l’ammodernamento e l’adeguamento della Carlo Felice, resta dirottato sulla complanare, così come è stato da due anni a questa parte. Almeno fino ad oggi, tempo permettendo.

Il crono programma dei lavori prevede, tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre, anche la demolizione e ricostruzione del cavalcavia al chilometro 27,300 della 131, che per gli automobilisti nuraminesi e serramannesi costituisce la strada più sicura per raggiungere la Statale. Il sindaco di Nuraminis Stefano Anni parla della viabilità alternativa. «Durante la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia, l’uscita da Nuraminis in direzione Cagliari avverrà dai sottopassi di via Villasor e via Satta, immettendosi sulla complanare, o utilizzando l’incrocio a raso Nuraminis Nord, che mi sento di sconsigliare vista la pericolosità dell’incrocio». (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA