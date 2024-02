Il maltempo non può fermare la sfilata dei Mamuthones 

Il maltempo non ha fermato l’attesa tappa domenicale di “Vartzolos” e a Mamoiada il carnevale storico ha registrato il boom di presenze. La vestizione del costume tradizionale ha catturato gli scatti dei più curiosi con l’immancabile distribuzione gratuita del “caffè in mendula”, facendo da apripista alla presentazione delle maschere estere Survakari (Bulgaria) e Ed Kurent (Slovenia). Dagli ingressi al centro storico, perfetta l’organizzazione tra i vari punti ristoro e le attività della ristorazione pronti ad accogliere i presenti, precedendo la vestizioni dei Mamuthones e degli Issohadores. Intorno alle 15 la folla si è ritrovata intorno al Municipio per un “ballu tundu” che ha coinvolto intere generazioni, prima dell’atteso passaggio delle maschere (17,00) a cui sono seguite le rappresentanze in costume da tutta l’isola. «È andata benissimo – dice il sindaco Luciano Barone – nonostante l’instabilità climatica ci abbia preoccupato per ore possiamo parlare di un successo». Così Andrea Canneddu, presidente della Pro Loco: «Siamo soddisfatti. Nonostante il maltempo in tanti hanno raggiunto la nostra comunità».

