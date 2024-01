Il maltempo non molla la presa, nuova allerta nell’Isola 

Nuova allerta meteo nell’Isola. La protezione civile ha emesso ieri un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) fino al pomeriggio di oggi per rischio idrogeologico. Le aree interessate sono quelle dell’Iglesiente, di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

«In presenza di fenomeni temporaleschi – ricorda la Protezione civile - è consigliabile restare nelle proprie abitazioni». Il meteo è destinato a rimanere instabile ancora per qualche giorno. E oltre alle precipitazioni sarà il maestrale a continuare a caratterizzare la giornata di oggi in Sardegna. In lieve calo le temperature minime, già scese nelle ultime ore in tutta la regione. Per quanto riguarda i grandi centri, si va dai 4 gradi di Macomer ai 9 di Cagliari, Oristano e Bosa. Le temperature massime invece oscillano tra i 6 gradi di Tempio e Macomer e i 12 di Tortolì. Scenario molto simile a quello previsto per domani, ma con un calo del vento.

Allargando lo sguardo verso il resto d’Italia, il maltempo tenderà a spostarsi dal Mr Tirreno verso est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede il persistere di venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi allerta gialla – oltre che in Sardegna – in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e Emilia-Romagna.

