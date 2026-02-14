VaiOnline
15 febbraio 2026 alle 00:29

Il maltempo non ferma il Carnevale 

La sfilata ha colorato la città nonostante pioggia e vento: «Un successo» 

Pioggia, vento e allerta meteo non hanno fermato il Carnevale quartese. Festa doveva essere e festa e stata nonostante il forfait dei carri dei paesi vicini che non se la sono sentita di mettersi in viaggio. Niente Puffi di Guamaggiore quindi e nemmeno i carri di Villanovafranca, Nurri e Ortacesus, ma alla fine poco importa.Il carnevale è stato tutto in salsa quartese con tante maschere, gruppi a piedi e i carri cittadini a cominciare da quello dell’associazione Gigi Ibba con le pecorelle e i pastori.

Giorni e giorni di preparazione per mettere su l’iniziativa organizzata come sempre dalla Pro loco con il Comune, con grande spettacolo finale sul palco per la prima volta allestito in piazza Azuni alla grande prova di una futura pedonalizzazione di cui si parla da anni.

I più numerosi sono stati i gruppi a piedi come quello del “Bosco Incantato” di Bernardetta Sarritzu e famiglia. Un piccolo capolavoro realizzato «con fiori e piante che abbiamo nel giardino, anche se il tempo era incerto non avremmo mai mancato l’appuntamento dopo tanto lavoro. Siamo felicissimi di avere partecipato. Abbiamo fatto il carretto con dentro il bambino che è un fungo, gli altri sono alberi e personaggi dei boschi». Tra i gruppi ci sono anche quello di Frida Khalo messo su da Sabrina Sanna che dice: «Ci piaceva ispirarci a una donna simbolo di resurrezione e forza d’animo e volevamo sensibilizzare anche sul tema della violenza contro le donne. Per noi è la prima volta e l’anno prossimo contiamo di fare un carro».

Il corteo partito da via S’Arrulloni si è snodato poi per le vie della città, con il gruppo dell’associazione Anteas e il tema “La rinascita”, dal bruco alla farfalla , l’apixedda dei MadagasQuartu e il carretto in cartone e polistirolo “Family cow boy” di Mauro Siddi e Company. Unico grande carro superstite quello Su Tallu de Shaun dell’associazione Gigi Ibba con tante pecorelle «un tema che rappresenta il nostro territorio» spiegano Michela Ibba e Massimo Sarritzu, «i pastori hanno indossato le berritas tradizionali sarde». E poi all’improvviso non atteso e a sorpresa arriva anche lo scuolabus della famiglia Lai con dentro tutti gli alunni, piccoli e grandi, con tanto di grembiuli e fiocchi.

Più forti del meteo

«Non ce la siamo sentiti di annullare la sfilata dopo i tanti preparativi che sono stati fatti da tutti i gruppi e maschere» dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «ci dispiace che il maltempo abbia impedito ai carri di arrivare». Soddisfatta anche l’assessora al commercio Rossana Perra: «Siamo molto contenti del successo nonostante il tempo inclemente»

Poi la festa finale sul palco di piazza Azuni, uno spazio che per la prima volta ospita un’iniziativa di questo tipo. Per una volta fuori le auto e dentro soltanto pedoni e divertimento. Alla giuria il compito alla fine di premiare i vincitori: miglior maschera “I pappagalli”, miglior gruppo “la Carovana dei cowboy” e miglior carro “lo Scuolabus”.

