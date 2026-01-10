Il maltempo ha la meglio, a Terralba non si gioca  

terralba F. B. nd

Tonara

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, Lasi, Mereu, L. Orrù, La Macchia, Concu, Ciarniello, Lardieri, A. Sanna, Porru, Corda. In panchina A. Orrù, Atzori, Frongia, Uliana, Angioi, Tosi, Piras, Grussu, T. Sanna. Allenatore Porcu.

Tonara (4-3-3) : Brodu, Casula, Trogu, Carboni, Gavrila, Poddie, Ruggeri, Diakaka, Diouf, Mbaye, Noli. In panchina Medde, Murru, Cherchi, Maccioni, Floris. Allenatore Pia.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Terralba. Tra Terralba F. Bellu e Tonara è il vento a vincere. Le squadre infatti non sono scese in campo per la sfida in programma al “Remigio Corda” valevole per la prima giornata di ritorno. Troppo forti le raffiche di vento (dai 40 agli 80 chilometri orari) sul terreno di gioco terralbese, tali da convincere la terna arbitrale a non fare cominciare la gara.

Entrambe le formazioni erano desiderose di confermare quanto di buono fatto in questo inizio di 2026. I padroni di casa erano reduci dalla bella vittoria (5-0) contro la Freccia Parte Montis; i tonaresi dalla conquista dei 3 punti grazie al successo per 1-3 sul campo della Baunese. Nei prossimi giorni verrà comunicata dalla Figc regionale la data del recupero, certamente in un turno infrasettimanale.

