Il maltempo flagella la Liguria 

SAVONA. Frane e allagamenti, stop ai treni e voli deviati, strade chiuse e alunni bloccati in classe. Il maltempo si abbatte sulla Liguria, flagella il Savonese e lo Spezzino, mentre oggi si sposterà anche su Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Una situazione che Giorgia Meloni, a Bruxelles per il vertice Ue-Paesi del Golfo e il Consiglio europeo, segue con apprensione.

Allagamenti

Nel pomeriggio l’allerta ha bloccato gli alunni negli istituti di Celle ligure: il sindaco Marco Beltrame ha ordinato di «far rimanere gli studenti al primo piano delle scuole fino a nuovo ordine». Dopo alcune ore di apprensione gli alunni sono tornati a casa appena l’intensità delle piogge è calata. Le piogge hanno fatto esondare il Bormida nel Savonese, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Loano e Pietra Ligure e due voli per Genova sono stati deviati a Pisa e Torino. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia di Savona, l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata interdetta alla circolazione per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per allagamenti.

Clochard salvato

Una coda di 14 chilometri in A10 tra Albenga e Feglino a causa di un cantiere autostradale è stata aggravata dal muro d’acqua caduto in poche ore. A causa di una frana tre famiglie sono state evacuate a Varazze. Ad Albenga un clochard accampato lungo il torrente Centa in piena è stato salvato dai vigili del fuoco. Nelle prossime ore la situazione non migliorerà: è stata diramata l’allerta arancione nel centro-levante ligure e in molti comuni a cominciare da Genova le scuole resteranno chiuse. Alunni a casa anche nell’Alessandrino, dove è stata diramata l’allerta gialla ed il Bormida ad Alessandria è osservato speciale.

