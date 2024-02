Il maltempo flagella il Veneto 

Venezia. Una vittima in Alto Adige – una donna travolta da una valanga a Racines di Dentro, diciassette evacuati, allagamenti, esondazioni, frane e smottamenti. È il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, con particolare durezza in Veneto, e che ieri pomeriggio minacciava di allargarsi alla Sardegna, alle regioni del Sud e del medio versante adriatico, con pioggia intensa e forti raffiche di vento.

Il fiume esonda

La protezione civile ha decretato allerta rossa per rischio idraulico per alcuni settori del Veneto e arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla su quasi tutto il territorio nazionale. La valanga di Racines ha colpito anche altre due persone, estratte da sotto la neve vive ma in gravi condizioni. La situazione più complicata ieri era nel Vicentino, dove a preoccupare era il fiume Retrone, esondato in diversi punti. I vigili del fuoco hanno evacuato 17 persone: sette erano rimaste isolate in un maneggio a Montebello nella zona del bacino di laminazione e sono state portate via con un elicottero e un gommone. Evacuati con un gommone dalle squadre Speleo Alpino Fluviali dei vigili del fuoco dieci impiegati delle poste bloccati nel centro di smistamento di via Marosticana dall’innalzamento dell’acqua. Chiusi per allagamenti la tangenziale sud tra Campedello e Vicenza ovest e il nodo dello Stadio. La circolazione dei treni è rimasta sospesa su tre linee: Vicenza-Padova, Vicenza-Schio fino a Cavazzale, Vicenza-Treviso da San Pietro in Gù.

Roma e gli “schei”

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto lo stato di emergenza («poi non so se Roma ci darà gli schei») indicando però la sua regione «come modello nazionale perché dove siamo intervenuti ce la giochiamo fino in fondo con la natura. Il nostro Paese, invece di tirare fuori 2-3 miliardi per i danni, dovrebbe investire nel Piano Marshall delle opere idrauliche. Quella che finisce nei bacini - ha aggiunto - è tutta acqua che togliamo dagli scantinati delle case. Non ci va un genio per capire che questa è la strada». Le precipitazioni, ha spiegato, «sono ai livelli della tempesta Vaia o dell'alluvione 2010, però Vicenza non va sott’acqua perché le opere che abbiamo fatto sono servite. Abbiamo invasato almeno 3 milioni di metri cubi d’acqua che altrimenti ci troveremmo in giro». Per questo al Veneto «serve almeno un altro miliardo per le opere idrauliche».

