Il malore, il ricovero, il no all’intervento «È morto così, poco prima scherzava» 

La Sardegna ha fatto il tifo per Gigi Riva fino all’ultimo. Ma alla fine Rombo di Tuono non ce l’ha fatta: il suo cuore si è fermato definitivamente alle 19.10 di ieri sera. La leggenda del calcio italiano era arrivato in ospedale alle 3 del mattino di ieri all’ospedale Brotzu di Cagliari per un malore. Alle 17.50, quando si stava preparando per la cena, scherzava sul lettino dell’ospedale con i medici che da neanche 24 ore lo avevano in cura e chiacchierava con la moglie (Gianna Tofanari) quando, improvvisamente, la situazione è precipitata. «Un arresto cardiaco», dice Raimondo Pinna, direttore sanitario Arnas-Brotzu. Immediatamente trasportato in sala operatoria di emodinamica, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica «che purtroppo è risultato inefficace», dice ancora il dottor Pinna. Ma già un paio di ore prima, durante la mattina, quando le sua condizioni era stabili, Riva aveva rifiutato quell’intervento. «Dopo aver eseguito una coronarografia, che ha evidenziato una grave malattia coronarica, gli specialisti gli hanno suggerito che poteva essere opportuno eseguire un intervento di angioplastica ma lui, pienamente capace di intendere e volere, ha preferito pensarci e ha rifiutato», spiega il dottor Pinna. «Gli abbiamo spiegato, tra le altre cose, che, senza quell’intervento, esisteva il pericolo di morte», aggiunge Marco Corda, primario di Cardiologia del Brotzu. «Non se la sentiva, era intimorito e ha detto che avrebbe voluto confrontarsi con i familiari prima di prendere una decisione così importante. Così ci ha ringraziato, ma siamo noi a dovergli dire grazie. Con lui saremo sempre in debito», dice ancora.

Cosa è successo

Rombo di Tuono (così lo aveva rinominato Gianni Brera per la potenza dentro due gambe che quando si muovevano sembravano arare i campi da calcio) due giorni fa si era sentito male nella sua casa del quartiere a San Benedetto. Un malore improvviso che ha spaventato l’Italia. L’intervento dei sanitari è stato immediato e Riva, che avrebbe compiuto 80 anni il 7 novembre, è stato ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu. La situazione clinica si era stabilizzata con il passare delle ore. E il bollettino medico sembrava rasserenare tutti: “Il paziente è sereno e le sue condizioni generali sono stabili”, diceva il primo bollettino medico della direzione dell’Arnas Brotzu. Gli accertamenti della mattina, il monitoraggio costante. Era sereno Riva: chiacchierava con i medici, li ringraziava per il modo con cui si sono presi cura, scherzava. Poi all’improvviso quell’arresto cardiaco, le manovre rianimatorie per «provare a riportare il cuore a un’attività contrattile che lo avrebbe fatto sopravvivere», dice il dottor Corda. La corsa in sala operatoria, il tentativo di liberare le coronarie ostruite. Tutto inutile.

Il rifiuto

Di fronte a un quadro clinico già compromesso («una grave vasculopatia pluridistrettuale»), quell’intervento di angioplastica era per i medici la possibile soluzione. «Se ci avesse dato l’ok, avremmo eseguito già di mattina l’intervento», ribadisce il dottor Bruno Loi, della Struttura complessa di Cardiologia interventistica con emodinamica del Brotzu. «Purtroppo questo non è avvenuto, questi interventi non si possono eseguire contro la volontà del paziente, per questo motivo di fronte al suo rifiuto abbiamo dovuto aspettare. Purtroppo», dice ancora il dottor Loi, «queste situazioni possono precipitare e quando questo accade diventa difficile intervenire. Questo è ciò che è accaduto. Abbiamo praticato subito le manovre di rianimazione, ma riaprire le coronarie in quelle condizioni è complicato. Siamo riusciti a farlo solo parzialmente, ma non è stato sufficiente».

Il saluto

Un docufilm dedicato a Gigi Riva ha raccontato del suo avversario più difficile, fino a ieri: la depressione («un problema di testa con cui ho imparato a convivere», diceva) conosciuta presto, quando non aveva neppure 40 anni. Sulla camera ardente che si aprirà in giornata c’è ancora il massimo riserbo. Una possibilità, ieri a tarda notte era solo tale, è che si possa aprire al Brotzu anche se è difficile immaginare che un ospedale possa contenere tutti (migliaia?) per l’ultimo saluto. Nel frattempo, però, dirigenti e medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari stanno organizzando la logistica. «Ci aspettiamo un flusso importante da parte di tutti coloro che in questi anni hanno apprezzato anche l’uomo Riva. Chiediamo di rispettare la viabilità della zona perché dobbiamo continuare il nostro lavoro», dice Raimondo Pinna. Oggi la decisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA