Il malessere dei tifosi 

“Se regaliamo un tempo agli avversari, se non giochiamo per vincere dal primo minuto le partite abbordabili in casa, i punti per salvarci dove li facciamo?”. L'interrogativo di un tifoso del Cagliari, Matteo, espresso nella pagina Facebook della società, affligge quasi tutto il popolo rossoblù. La delusione per il match contro il Torino è cocente. Tutti speravano in un epilogo diverso, se non altro per onorare anche in campo la memoria di Rombo di Tuono. Bene il gol di Viola, ma non basta. “Diciamo sia stato l'unico a fare veramente qualcosa per la squadra”, scrive Elia. “Il solo lampo di bellezza in un cielo a tinte fosche”, prosegue Stefano.

Il malessere

Non basta il gol di Viola o il finale di gara scoppiettante. I supporter sono preoccupati per il futuro del Cagliari. “Con questa difesa non si va lontano”, commenta Lucia sulla pagina de L’Unione Sarda. “Che peccato, potevano almeno pareggiare, quando hanno delle occasioni spesso le sbagliano”, scrive Marco che però lascia spazio a una valida attenuante: “Purtroppo la morte di Gigi Riva li ha un po’ deconcentrati, ma almeno, nel secondo tempo hanno cercato di rimontare”. Per Gianni: “Nelle partite interne bisogna essere più spregiudicati e non aspettare a esserlo, solamente quando si è in svantaggio. Il mister secondo me, ha qualche colpa”, osserva il tifoso spazientito. “Arrembaggio finale ma la confusione regna sovrana. Perdiamo tutti i contrasti, siamo lenti e non sfruttiamo le poche occasioni”, l’analisi di Pierluigi. “Formazione iniziale inspiegabile, primo tempo indecoroso. In serie A non basta il cuore per salvarsi”, scrive Carlo. Il portiere: “Abbiamo un signor portiere Scuffet che ha tenuto in piedi la gara, sennò staremo a commentare una goleada, compreso un autogol di Wieteska”, il parere di Gianni che fa parte del partito delle 2 punte: “Non puoi con quei difensori permetterti una partita difensiva come al primo tempo. Il Cagliari in casa deve giocare con due punte e se occorre anche con tre, ma non quando devi inseguire il risultato”.

Nino invita alla riflessione: “Mi fa male sentir criticare Ranieri, una persona capace, un esempio di grande comportamento per tutti che ama i nostri colori e che ci ha riportato in serie A”, scrive amareggiato, “sempre la stessa storia, quando le cose vanno bene e si vince, tutti vicini alla squadra, quando va male, allora pronti solo a dire via quello e quell'altro”. Poi l’invito: “Stiamo vicini alla squadra anche nelle difficoltà, questo è il vero cuore rossoblù”. Il Cagliari ha bisogno del suo popolo per affrontare le prossime sfide.

RIPRODUZIONE RISERVATA