Il «male oscuro» nei boschi del Capitano Lussu 

Qui, tra i profondi canyon del Flumendosa e la cresta di Perd’e Marmuri , nel territorio comunale di Armungia, profondo Gerrei, sul versante orientale dell’Isola di Sardegna, l’anagrafe, quella che conta, non è un registro comunale fatto di nomi e cognomi. Sono la memoria e le gesta che, in un tutt’uno, ti attribuiscono quel soprannome che ti porti dietro sino all’ultimo sospiro. L’appellativo, su questi crinali indomiti, te lo impongono una volta la sorte, un’altra la terra che calpesti. Non c’è vita sociale senza l’ambiente che ti circonda, non ci sono uomini e donne senza fiumi e boschi, senza mandrie e greggi.

Cinghiale del Diavolo

Il « Cinghiale del Diavolo» , il più fantasioso dei racconti del “Capitano dei Diavoli Rossi”, Emilio Lussu, è vita vissuta, impregnata di aneddoti e protagonisti, tutti legati a quel territorio tanto selvaggio quanto mistico. Manco a dirlo, il Capo Caccia è “ Boscumannu ”, il fratello “ Boschixeddu ”, il balente dal tiro preciso è il “re di Murdega ”. Le avventure di caccia in quel paesaggio unico e impenetrabile sono romanzi d’autore, tutte immagini scolpite in quel « verde ostinato » che Lussu racconta con i suoni di quelle furie a quattro zampe che si insinuano come missili di setole dure tra lentischi e corbezzoli, nell’intento di scampare a quel turbinio di pentole e lamiere che si agitano nel bosco per guidare nella posta finale la fuga del malcapitato cinghiale.

Verde ostinato

Oggi, ritornare su quei luoghi, ripercorrerli a passo lento, alla ricerca di quei cromatismi, significa perdersi. Quel « verde ostinato » che Lussu celebra nei suoi scritti non c’è più. Non c’è sul Monte Cardiga , è scomparso sulle cime di Murdega . È dai tempi del “Cinghiale del Diavolo” che in queste terre non riecheggiava il “mistero”. Allora era lo “ Spirito Maligno ”, quello che inchiodava il grilletto nel topico istante di colpire le setole d’acciaio dei cinghiali di Genn’e Piras , ora, invece, è un “male oscuro” quello che sta riducendo quel verde sacrale in desolazione, in piante arse dalla lunga siccità e da quell’agente “patogeno” che avrebbe aggredito l’apparato radicale di migliaia di ettari di boschi di lecci e macchia mediterranea, dai corbezzoli ai lentischi.

Coltre giallastra

L’orizzonte che si presenta nei tornanti lungo la strada che collega Armungia con Escalaplano e Ballao è spettrale, come se dal cielo si fosse calata una corte giallastra, trascendendo quei cromatismi consumati da incuria e abbandono, ridotti ormai ad un fulgido ricordo letterario. Ora, qui, su crinali e pendici, tutto è arso, senza che il fuoco abbia mai sfiorato quelle montagne verdi. Il “male oscuro” ormai non si cela più, da settimane si è impossessato di chiome arboree e radici, quasi che una nuova pestilenza stia per abbattersi sull’Isola, questa volta colpendo in maniera inesorabile ogni prospetto di questo proscenio arcaico.

Dal Gerrei all’Ogliastra

Raggiungendo questi luoghi epici non c’è tratto di strada che non ti sbatta in faccia quel che, nel silenzio di tutti, si sta consumando anche nel cuore del Gerrei, a cavallo tra Sarrabus e Ogliastra. Lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi traguardando il versante interno dell’orientale sarda, tra Arzana e Ilbono, passando per la costa, anch’essa colpita senza appello.

Prova regina

Ora, però, queste immagini dell’interno che pubblichiamo sono l’ennesima prova “regina” che il fenomeno sta dilagando senza tregua, avanzando giorno dopo giorno senza che si percepisca sino in fondo la gravità di quel che sta accadendo. A “mordere” non è più solo lo sguardo verso quei lecci gialli, quei corbezzoli e lentischi sfigurati, a rendere tutto ancor più greve è il venir meno di quel mangime selvatico che da solo ha sempre alimentato greggi e mandrie, rendendo i prodotti lattiero caseari di questa terra di qualità e prelibatezza ineguagliabile.

Allevamenti a rischio

Tra gli allevatori è già disperazione al pensiero di dover integrare la bilancia aziendale con mangimi industriali e ad alto costo. Un danno che ancor oggi si stenta solo ad ipotizzare, visto che per i capi bovini e ovini, la maggior parte capre “arrampicatrici”, il pascolo è brado, metodo “esclusivo” valorizzato da tutti i nuovi indirizzi comunitari, ma desolatamente trascurato nell’Isola dei formaggi d’eccellenza.

Silenzio regionale

Un fenomeno che non solo sta sfuggendo di mano, ma che ha dimostrato, ancora una volta, la flebile se non inesistente rete di protezione ambientale della Sardegna, incapace di monitorare, prevenire e intervenire tempestivamente su quanto sta accadendo da mesi nei boschi del versante centro orientale dell’Isola. Ad oggi non esiste una task force regionale, multidisciplinare, formalmente e sostanzialmente costituita, in grado non solo di individuare la causa ma di monitorarne l’evoluzione. Le immagini che pubblichiamo e quelle giù pubblicate nelle precedenti inchieste su questo fenomeno lasciano comprendere l’avanzata inesorabile di questo processo di degrado forestale che stando alle prime valutazioni degli esperti starebbe colpendo direttamente l’apparato radicale delle piante. Da una parte l’indebolimento acuto per la grave siccità, e non potranno di certo sopperire le piogge torrentizie di queste ultime 24 ore, e dall’altra questo “misterioso” agente patogeno che avrebbe sfruttato il depauperamento arboreo per aggredire l’apparato radicale delle piante.

Orpello dovuto

Tutto questo si sarebbe potuto e dovuto prevenire, anche se molto spesso il patrimonio forestale e ambientale viene vissuto come un orpello “dovuto” e non come un bene da tutelare e salvaguardare. L’assenza di una strategia pedologico-forestale ha di fatto reso vulnerabile lo stesso processo ambientale che avrebbe dovuto affidare proprio ai boschi e alla macchia mediterranea sarda la primordiale funzione di cattura di CO2 ed emissione di ossigeno, elementi decisivi nella bilancia della transizione ecologica.

Migliaia di ettari

In realtà si tratta di un fenomeno che da settembre dello scorso anno ha visto la situazione degenerare, infiltrandosi in più aree geografiche della Sardegna, da sempre quelle più vitali, dall’Ogliastra alla Gallura, aggredendo estensioni rilevantissime dal Sarrabus al Gerrei, sino alla Baronia. Mentre sino a qualche settimana fa si poteva parlare di centinaia di ettari, ora secondo le prime stime sarebbero diventati migliaia. Il vero dramma è che ad oggi non sarebbe stata individuata la causa, nonostante sia stato isolato un agente patogeno, la Phytophthora cinnamomi, un “fungo” che aggredisce inesorabilmente l’apparato radicale portandolo alla sua distruzione.

Non è lo "Spirito Maligno”

Un quadro “clinico” forestale che, secondo gli esperti, nelle prossime settimane potrebbe ulteriormente aggravarsi. E ad oggi non è stata ancora messa in campo una strategia puntuale e definita per tentare di bloccare un dramma senza precedenti. Una devastazione che non è figlia dello “Spirito Maligno” di Monte Cardiga.

