Il male nella terra dei centenari 

Chi l’avrebbe mai detto: nella terra dei centenari ci sono adolescenti in cura per diabete mellito di tipo 2. Sono le avanguardie di un esercito di 6700 pazienti. I nonnini percorrevano lunghe distanze a piedi, non mangiavano cibi processati. Consumavano verdure e legumi, parole quasi sconosciute ai ragazzi di questo tempo. Con questo piccolo segreto le querce hanno varcato il secolo, passeggiando in un futuro insperato. I loro tecno-nipoti potrebbero avere un’aspettativa di vita meno esaltante.

Gisella Meloni, direttrice della struttura di Diabetologia della Asl Ogliastra, gira per le scuole, incontra gli studenti, cercando di spiegare come prevenire la malattia. «Mangiamo troppo e male – spiega la dottoressa – abbiamo cambiato le sane abitudini dei nostri avi. Bastano poche regole: camminare mezz’ora al giorno e mangiare carne solo due o tre volte alla settimana. Per quanto riguarda le cure l’approccio multidisciplinare è essenziale per evitare le complicanze che questa malattia comporta».

I numeri

Un’epidemia in continua crescita, come la definisce l’Organizzazione mondiale della sanità, contro la quale occorre concepire nuove strategie. L’impatto sanitario e socio economico è devastante. In Italia sono 5 milioni i pazienti affetti da diabete, 1 ogni 12 residenti. Su 100 diabetici 80 sono over 65 anni. Lo Stato spende 3.300 euro l’anno a paziente, il 10 per cento della spesa sanitaria totale, lo 0,29 per cento del Pil. In Ogliastra i pazienti attualmente seguiti sono 7485, di cui 757 di tipo 1 e 6728 di tipo 2. Gli insulino-trattati sono 900.

Il convegno

Nei giorni scorsi si è svolto a Tortolì un incontro tra esperti della Asl Ogliastra e operatori sanitari per fare il punto sullo stato della malattia nel territorio. La soluzione passa attraverso un team allargato, multidisciplinare. «Il problema è diventato enorme – continua la Meloni – ed è in continua espansione. Per questo dobbiamo unire le forze tra diversi professionisti e parlare lo stesso linguaggio».

Il diabete è una malattia interdisciplinare, per via delle implicazioni che genera nei pazienti: causa infatti complicanze croniche, tra cui problemi cardiovascolari e nefrologici. «La risposta è creare un’equipe per la presa in carico del paziente - conclude Meloni – creando una rete diabetologica, una connessione tra pazienti, medici, infermieri e amministrativi». Durante il corso si è parlato anche degli ultimi sviluppi della tecnologia, legati all'autocontrollo glicemico e all’utilizzo farmaci innovativi. L’azienda, diretta dal commissario Diego Cabitza, ha fatto della prevenzione la parola chiave e gli incontri con gli studenti delle scuole Medie sono la chiave per infondere consapevolezza nei ragazzi. La longevità è genetica, l’esperienza insegnerà il resto.

RIPRODUZIONE RISERVATA