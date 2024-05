Il malcontento dei sindaci dopo il rogo nella discarica: «Situazione insostenibile»  

I Vigili del fuoco sono tornati ieri nel campo rom di Selargius e nelle zone dove mercoledì l’ennesimo incendio che ha avvolto anche rifiuti e carcasse d’auto ha seminato paura con l’aria diventata irrespirabile e con pesanti disagi per gli automobilisti in transito sulla statale 387. Le squadre hanno ultimato di bonificare il sito, spegnendo gli ultimi focolai che spuntavano dai cumuli inceneriti.

Una situazione di pericolo e di degrado denunciata ancora una volta anche dai sindaci dei Comuni interessati, oltre Selargius anche Settimo San Pietro.«La situazione è insostenibile da anni – dice il sindaco di Selargius, Gigi Concu -, da tempo siamo impegnati nello studio di un progetto di bonifica con accertamenti anche sul sottosuolo. Si stanno spendendo tantissimi soldi. C’è da passare alla bonifica vera e proprio ma per fare questo è necessario il trasferimento degli ospiti del campo rom. Non sarà facile per il Comune trovare una soluzione».

Il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu ieri ha invece inviato una lettera al prefetto di Cagliari denunciando una situazione che ha definito “allarmante”. «Mercoledì – ha scritto Puddu - è scoppiato un nuovo incendio che ha avvolto la zona per diverse ore ammorbando l’aria e rendendo difficoltoso anche il transito delle auto sulla statale 387 e nelle strade vicine. Una situazione di degrado preoccupante con un’area confinante col campo rom occupata da anni da carcasse d’auto e altri rifiuti: una situazione di degrado totale fra le proteste di chi ha interessi nella zona e delle due amministrazioni comunali di Selargius e Settimo San Pietro».E ha aggiunto: «Ciò che è avvenuto è solo l’ultimo ennesimo episodio, visto che questa assurda situazione va avanti da tantissimi anni. Un problema che abbiamo più volte segnalato e denunciato anche attraverso interlocuzioni con la prefettura: questo fenomeno sta arrecando un gravissimo pericolo per l’ambiente circostante e quindi anche per la salute pubblica dei cittadini che risiedono nel territorio».

