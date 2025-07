Il malato di Sla rientra in Italia 

È ufficiale: farà rientro in Italia Alessio Rosa, il 51enne residente ad Assemini affetto da Sla che attualmente si trova a Surat Thani, cittadina nel sud della Thailandia. Col treno Rosa arriverà nello scalo aeroportuale di Bangkok e, con un volo diretto, raggiungerà la capitale italiana: «Per ora siamo riusciti a organizzare il rientro a Roma», ha dichiarato il deputato e presidente della Commissione Trasporti Salvatore Deidda, che ha preso a cuore la causa di Rosa, impossibilitato a far rientro in patria con i propri mezzi: «L’aereo della compagnia Ita Airways, il cui personale si è reso disponibile a prestare assistenza all’invalido, dovrebbe atterrare a Fiumicino il 23 luglio».

E sulla destinazione Sardegna? Agli ultimi dettagli stanno lavorando Paolo Dionisi, ambasciatore d’Italia a Bangkok, e Andrea Conti, capo della sezione consolare: «Manca ancora qualche dettaglio logistico nell’organizzazione del viaggio di rientro fino a Cagliari». Non è escluso che l’aereo Roma-Elmas parta giovedì 24.

La vicenda

Rosa aveva chiesto aiuto, già da qualche tempo, alle autorità italiane per poter rientrare definitivamente nella sua terra d’origine prima che la Sla non gli lasciasse scampo. L’asseminese si era trasferito in Thailandia un anno fa per dare una svolta alla sua vita dopo la morte dei genitori: «Mi sono sentito male, sono stato in ospedale. A febbraio mi hanno diagnosticato la Sclerosi laterale amiotrofica e il mondo mi è crollato addosso».

Gli ultimi mesi per Rosa sono stati difficili da affrontare tra il peggioramento repentino della sua salute, le spese per le cure e il desiderio, difficile da realizzare, di rientrare in Sardegna: «Seppur non sia in stato vegetativo, ho bisogno di un’assistenza quotidiana per affrontare le attività basilari nel corso della giornata».

La svolta

Proprio a pochi giorni dalla scadenza del visto che gli consente di soggiornare in Thailandia, Rosa ha ricevuto una telefonata dal Consolato: «Dopo mesi di lotta, speranze e momenti difficili posso finalmente condividere una bellissima notizia che mi riempie di emozione: rientro a casa. Sono felice e grato. Saluterò questo Stato, dove ho trascorso periodi felici della mia vita, e il cagnolino della padrona di casa che mi ha tenuto tanta compagnia».

Tuttavia non mancano le preoccupazioni: «Quando rientrerò a Cagliari avrò bisogno che un’ambulanza mi trasporti al reparto di Neurologia del Brotzu». E dopo le dimissioni dall’ospedale? «In attesa che il Comune di Assemini attivi le procedure per il mio reinserimento, cerco qualcuno che possa ospitarmi, anche temporaneamente. I pochi soldi che conservo li userò per contribuire, con il massimo rispetto, alle spese della famiglia che avrà il cuore di accogliermi. Non chiedo carità, ma solo una possibilità e di poter vivere quel che mi resta nella mia città, Assemini».

