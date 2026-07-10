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Tortolì.
11 luglio 2026 alle 00:13

Il maialetto va al mare per la gioia dei turisti 

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Venti quintali di carne di maialetto, proveniente da filiera certificata e controllata, preparati da 25 arrostitori che li infileranno in oltre 240 spiedi. Sono i numeri della prima sagra del maialetto arrosto che si terrà sul piazzale degli Scogli Rossi di Arbatax, un evento che, nelle ultime settimane, ha diviso l’opinione pubblica sull’opportunità di organizzarlo nel sito naturalistico. L’organizzazione è andata oltre le polemiche, promuovendo in un lungo e in largo la manifestazione. L’apertura dell’area è prevista alle 17. Da quel momento il pubblico potrà passeggiare tra gli stand degli espositori e degli hobbisti, che proporranno manufatti e prodotti dell’artigianato, assistere alla preparazione del maialetto arrosto e vivere l’atmosfera della manifestazione.

La distribuzione dei piatti tra le 70 tavolate inizierà alle 18. La “Sagra del porceddu”, così è stata ribattezzata la rassegna gastronomica promossa dal Centro commerciale naturale Simba con il patrocinio del Comune di Tortolì e della Regione, si candida a diventare un appuntamento fisso dell’estate ogliastrina.

A rendere più speciale la serata un programma di intrattenimento con diversi spettacoli e l’animazione curata dai fratelli Mura, storica famiglia di giostrai originaria di Arbatax. (ro. se.)

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