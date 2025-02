Il mago dei cantieri aperti 

Ha un dono: trasforma i progetti in cantieri e riesce perfino a portarli a termine. I numeri di Ivan Mameli e del suo team sono impressionanti. Tra il paese e il litorale sono aperti 11 cantieri, lavori in corso d’opera per 7 milioni e 500 mila euro. A questi bisogna aggiungere 380 mila euro per la rotonda in zona artigianale, 500 mila euro per il prolungamento della litoranea, 270 mila per la manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua. Totale 8 milioni e spiccioli. Pnrr, (5,2 milioni) Fsc, bandi per opere pubbliche. Bari Sardo attinge a piene mani da ogni fonte, lasciando ai comuni vicini l’imbarazzo del raffronto, sebbene tutti abbiano beneficiato della stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni. Nel curriculum l’amministrazione può vantare opere già eseguite per 12 milioni. L’arco temporale è quello degli ultimi sette anni.

Consenso bulgaro

Mameli è stato rieletto due anni fa per il secondo mandato sfiorando l’80 per cento dei voti. Numeri da Bielorussia. Dal 2017 il paese ha cambiato volto affidandosi a un under 40. Un playmaker capace di far girare al meglio un ottimo ufficio tecnico, invidiato ben oltre i confini del regno. «Io credo che i giocatori solitari non possano fare tanta strada – spiega – e il lavoro di squadra sia indispensabile per raggiungere certi risultati. Parte politica e uffici devono lavorare assieme e in armonia». Bari Sardo da qualche anno vive una nuova era, è un paese più disteso che vorrebbe dimenticare le cattive stagioni. Uomo di punta dei Riformatori, con cui si è candidato alle ultime regionali, Mameli è politico navigato. «Noi siamo servitori del nostro paese a cui abbiamo promesso impegno nel momento in cui ci siamo candidati e questo abbiamo il dovere di fare senza risparmiarci». La prospettiva di vedere il paese cambiare volto non consente di guardarsi alle spalle. «Cerchiamo di portare avanti umilmente un lavoro che ha gettato i primi semi nel giugno del 2017. La popolazione è giustamente sempre molto attenta sta a noi non deluderla e non cullarci sui risultati ottenuti. C è ancora tantissimo da fare».

Il codice Mameli non ha molti segreti se non “stare sul pezzo” e parecchia disciplina. Barì era pronto per i fondi Pnrr come i contadini egiziani per la piena del Nilo. Con la zappa in mano. Il resto è frutto di una programmazione severa. Perché il boss è un treno ma gli devi stare dietro, dice chi lo conosce bene.

Ruspe

Intanto i bariesi si godono il paese invaso da ruspe e imprese. L’enorme muraglione per la messa in sicurezza di Su Crastu (1,7 milioni) e il nuovo volto dell’impianto sportivo Circillai parlano da soli. La litoranea Torre- Bucca ‘e Strumpu darà ai turisti in arrivo una nuova prospettiva. Marciapiedi (100 mila), mensa scuola (390), scuola per l’infanzia (350 mila), asilo nido (484), case popolari (2 milioni). Mameli starebbe tutto il giorno a dare i numeri, niente di astratto sia chiaro, piuttosto d’asfalto, come i manti che hanno ricevuto gran parte delle strade paesane. Ma questi risultano quasi lavori ordinari rispetto a tutto il resto.

