Il mago dei canestri tra i quartesi dell’anno 

Davide Paulis, manco a dirlo, è felicissimo, quasi come quando fa canestro e dal pubblico si levano gli applausi. «Sono molto contento» dice, «non me lo aspettavo davvero. Chi lo avrebbe mai detto che sarei stato nominato cittadino dell’anno». E di fianco a lui mamma Maria Elena Ibba conferma: «Quando ci hanno chiamato io ho tenuto per qualche giorno il segreto e poi quando l’ha saputo era davvero felicissimo». Domenica Davide purtroppo non ci sarà: «Vado in montagna a Sappada con la Special Olimpics per la gara delle ciaspole, un tipo di racchette da neve. Poi si torna a fare il Natale a casa». La targa del quartese dell’anno la ritirerà la mamma e andrà ad arricchire i trofei che tiene ben in mostra nella sua cameretta: campionato italiano con l’Oristano Aipd nel 2019 e campionato mondiale nello stesso anno. In tutti e due miglior cestista. E poi campionato italiano ed europeo nel 2021 e, appunto, il campionato del mondo nel 2022.

E quest’anno i quartesi a ricevere targa e fascia saranno addirittura tre. Oltre a Davide, c’è l’ex presidente della Pro Loco Efisio Protto 82 anni, che ha fatto un pezzo di storia dell’associazione turistica, mentre un altro riconoscimento, per la prima volta nella storia, viene assegnato postumo a Stefania Mulana, socia della Pro Loco, morta improvvisamente un mese e mezzo fa a soli 29 anni. Stefania che amava tanto indossare l’abito tradizionale e che sarebbe stata fiera e orgogliosa di portarlo domenica per la premiazione, avrebbe scelto quello più bello e che avrebbe illuminato la sala con il suo sorriso.

Di certo questo 2022 non se lo dimenticherà mai. Prima campione del mondo con la Nazionale italiana di basket con sindrome di down e miglior cestista con 55 canestri, poi premiato dall’Ussi a Pula e dall’Ics, associazione ingegneri cultura e sport. E adesso per Davide Paulis 26 anni, è arrivato anche il riconoscimento come “Quartese dell’anno”, il tradizionale premio assegnato alla fine di ogni anno dalla Pro Loco cittadina.

Tre premi

Il campione

I genitori di Stefania

Maria Elena Spano e Giovanni Mulana sono la mamma e il papà di Stefania Mulana. Con loro anche il fratello della ragazza Andrea. «Stefania teneva tanto alla Pro Loco» dicono, «le piaceva moltissimo indossare il costume. Per noi è una grande emozione. Siamo qui per lei che sarebbe felicissima. La passione per il ballo ha cominciato a coltivarla 10 anni fa, si cuciva da sola i vestiti. Era dolce, solare, c’era sempre per tutti».

L’ex presidente

Non si aspettava questo premio nemmeno Efisio Protto che lo scorso maggio ha deciso di lasciare la carica di presidente: «È una sorpresa bellissima» dice, «gli anni con la Pro Loco sono stati intensi e importanti. Dedico questo premio a mia moglie e alla mia famiglia che mi sono sempre stati accanto». Era diventato presidente nel 2004 in un momento difficile per l’associazione che in precedenza era stata commissariata. Da lì aveva avviato una rinascita assieme al compianto socio Gianni Campus. Poi subito nel 2005 l’organizzazione della Sagra del pane quando ancora non se ne facevano da nessuna parte.

«Per la prima volta abbiano scelto tre quartesi perché vogliamo che questo nuovo corso della Pro Loco sia pieno di prime volte» dice il presidente Stefano Lai, «Davide è il nostro eroe dello sport, Efisio un pezzo di storia della Pro loco, e Stefania era una parte di noi, e siamo sicuri che sarebbe stata tanto contenta».

