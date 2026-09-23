“Il Magnifico” Di Stefano non vuole più fermarsi 

Da Don Alfredo, la “Saeta Rubia”, a Lorenzo “Il Magnifico” con i capelli bicolore, platino e castani. Il paragone è sicuramente esagerato, ma quando si porta il cognome dello storico attaccante del Real Madrid, che nel 1989 ha vinto il Super Pallone d’Oro, è perlomeno concesso il rimando, anche se fuori scala. E poi tra i rarissimi Di Stefano calciatori in Italia, la punta della Torres Lorenzo è l’unico che ricopre lo stesso ruolo.

«Ogni anno scatta il paragone, ma è improponibile, quello è un livello eccezionale, mi basterebbe anche un quarto di quello che ha fatto quel campione». I Di Stefano calciatori in famiglia sono tre: «Samuele è un terzino sinistro classe 2006 e gioca a Siracusa, il grande è Davide del 1999, centrocampista che adesso è a Gela. Ci manca solo il portiere...»

Di anni il catanese Lorenzo Di Stefano ne ha 24, compiuti sabato e festeggiati con un gol a Forlì, il sesto del campionato, il settimo della stagione compreso quello a La Spezia in Coppa Italia, il diciottesimo di un 2026 che lo vede tra gli attaccanti più prolifici della Serie C.

Di Stefano, una volta si è descritto come attaccante scaltro, determinato e con grande spirito di sacrificio, concorda ancora o cambia qualcosa?

«Concordo con quanto detto qualche anno fa e più vai avanti con gli anni e più diventi scaltro».

Il suo modello è Fabio Quagliarella, perché?

«Ero nel settore giovanile della Sampdoria e quando mi allenavo in prima squadra lo avevo come punto di riferimento. Ha doti tecniche clamorose, è uno dei più forti visti nella mia vita».

La stagione scorsa il tecnico Greco aveva predetto 10 gol e ne ha fatti 11, ci sono previsioni per questa?

«Mi ha chiesto scherzando ma non troppo: “Quest’anno ne fai di più?” Ho risposto: “È il minimo”. L’anno scorso non ci credevo neppure io, ci credeva più Greco di me e questo ha fatto scattare qualcosa, così mi sono sbloccato».

Il campionato scorso è stato tribolato, questo che è appena iniziato come le sembra?

«Due inizi molto diversi, poi finalmente ho potuto fare dopo tre anni una preparazione completa e mi sento molto meglio. Avere lo stesso allenatore ha aiutato. Troppo presto però per fare previsioni sul campionato».

Da isolano di Sicilia come si sta in Sardegna?

«Benissimo. È un’isola simile alla mia: mi sono sentito a casa sin da subito, già vedere il mare mi fa sentire a casa e questo ha fatto molto. Il cibo? In Sicilia si mangia da favola, qui benissimo, ma come dolci noi facciamo paura, non me ne vogliate voi sardi».

Ha due palloni a casa, quelli delle triplette contro Livorno e Ostiamare, quanto spazio c’è ancora in bacheca?

«Ho ancora una casa da riempire... (ride, ndr) Sono felice delle triplette perché il lavoro ha pagato per questi piccoli obiettivi».

E il grande obiettivo invece qual è?

«Esordire in Serie A, ma bisogna arrivarci per gradi».

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