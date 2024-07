Il magnate di Singapore  indagato per corruzione 

Venezia. Arriva a Singapore, ad uno degli uomini d'affari più ricchi dell'isola-Stato, Ching Chiat Kwong, l'inchiesta per corruzione al Comune di Venezia. Il magnate asiatico, 58 anni, ex poliziotto poi lanciatosi nell'immobiliare, è al centro del filone dell'indagine per corruzione che coinvolge il sindaco Luigi Brugnaro e i suoi due fedelissimi, Morris Cerona, e Derek Donadini.

Nell'elenco dei 23 indagati ci sono i nomi Kwong e del suo plenipotenziaro in Italia, Louis Lotti, un imprenditore toscano di Certaldo, dove il miliardario asiatico ha già investito: immobili, terreni, tenute per il turismo. Tutto gira attorno all’incontro del 2018 per discutere la vendita dell'area dei Pili, di proprietà di Brugnaro, anche se gestita dal blind trust del sindaco-imprenditore. Un'operazione da 150 milioni, mai concretizzata, discussa da Brugnaro, Kwong, Lotti, Ceron e Donadini e l'imprenditore trevigiano Claudio Marin. I magistrati contestano a Kwong il pagamento di 73 mila euro sui conti dell'assessore Renato Boraso (adesso in carcere) per l'acquisto del comunale Palazzo Papadopoli, a 10,9 milioni di euro. Una vendita “scontata” rispetto al valore stimato dell'immobile, 14 milioni.

