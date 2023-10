Il magistrato sardo ai giornalisti: «La giustizia non è uno show»  

Venezia. «La giustizia non è show». Così il procuratore di Venezia, il cagliaritano Bruno Cherchi si è congedato dai giornalisti al termine del breve punto stampa che ha tenuto ieri sugli sviluppi dell’inchiesta del disastro di Mestre. «Le notizie spezzettate - ha detto - non aiutano il nostro lavoro e creano confusione». Il capo dell’ufficio giudiziario veneziano ha spiegato inoltre che per accelerare le indagini «tutte le perizie verranno eseguite contemporaneamente, nei limiti del possibile senza privilegiare un indirizzo rispetto ad altri, quindi i periti saranno chiamati ad esaminare il guardrail, il bus, la scatola nera del mezzo. Tutti elementi sotto sequestro».

«Non abbiamo alcun elemento per trarre conclusioni sul guardrail, per questo ci serve una perizia», ha aggiunto il procuratore, riferendosi al varco di servizio presente lungo il guardrail sfondato dal pullman precipitato a Mestre. Per il magistrato non risulta che qualcuno abbia definito «marcia quella barriera». «Sul guardrail - ha concluso - faremo tutte le attività del caso, iniziando da una consulenza tecnica, appena avremo trovato il soggetto idoneo per farla. Servono conoscenze tecniche, non giuridiche. Per ora non abbiamo acquisito documenti sulla rampa dal Comune».

Cherchi, nativo di Cagliari e padovano d’adozione, magistrato di lungo corso, prima di guidare la Procura di Venezia ha diretto quella di Ferrara. Nel capoluogo veneto è arrivato nel 2017. La sua nomina era stata votata all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. In precedenza aveva già lavorato alla Procura generale della Corte d’appello di Venezia, occupandosi delle inchieste sulla Mala del Brenta.

