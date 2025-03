Il maghetto del “Problemi solving”  

«La prova che mi è piaciuta di più? Quella di crittografia». Francesco Scano, 12 anni, è sicuro di sé. Alunno della 2ªI dell’indirizzo musicale dell’istituto Ugo Foscolo, è arrivato primo in Sardegna ai campionati nazionali di Problem Solving istituiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sfide su tante materie: dalla tecnologia alla logica, dalla crittografia alle scienze, dalla matematica all’inglese.

Come si legge nel sito del Ministero, l’iniziativa “promuove competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informatici» ed è rivolta «agli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, delle scuole italiane statali e paritarie sul territorio nazionale ed estero”.

All’interno della competizione, ci sono gare di problem solving classiche, gare di coding (ciò che permette di “dialogare” con un computer), gare di programmazione e gare di maker (l’artigianato digitale) e si può partecipare sia singolarmente che a squadre.

«Ogni scuola indica gli studenti che decidono di partecipare», spiega Francesco. «A quel punto inizia la sfida che si svolge in tre prove, utili a stabilire il punteggio. I tre studenti con il punteggio più alto di ogni sede passano alla fase regionale. In questa gara, svolta mercoledì 26, mi sono classificato primo tra tutti gli studenti sardi. Ci sono 13 domande per la competizione a squadre e 8 per l’individuale. Credo di essere migliorato nel ragionamento logico».

Ma ora arriva il bello: «Alle nazionali di Cesena del 12 aprile devo mettermi a studiare per fare una bella prova. Solo allora, eventualmente, potrò festeggiare ma è comunque un bellissimo traguardo essere arrivato lì».La madre, Roberta Marrocu, spera di ricevere un contributo per partecipare alle fasi nazionali, il padre, Alessandro Scano è felice. «Sono orgogliosissimo di lui: è un bambino d’oro, intelligente e simpatico» commenta. «Anche perché i partecipanti non erano pochi in Sardegna».

