Il maggiore Dipaola riceve l’encomio del Presidente 

Nella cerimonia del 2 giugno in Prefettura, una delle onorificenze di cavaliere della Repubblica ha premiato il maggiore dei carabinieri Carmelo Rosario Dipaola. Un encomio conferito dal Presidente della Repubblica per i meriti acquisiti nel corso della sua carriera. Arruolatosi nel 1994, dal 2022 ha ricoperto il ruolo di comandante del Norm della Compagnia di Nuoro, mentre attualmente è alla guida della Compagnia di Ottana. Nel suo percorso professionale ha maturato esperienze in Emilia-Romagna, Campania, Sicilia, Calabria e all’estero, in Iraq, dove ha fatto parte dell’Msu (Multinational Specialized Unit) con funzione di peacekeeping. Ufficiale preparato e appassionato, Dipaola ha sempre affiancato l’attività operativa con studio e formazione. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha conseguito un master in storia e filosofia del diritto, e numerosi corsi specialistici: primo soccorso, paracadutismo, tutela del patrimonio culturale e direzione di tiro. «Numerosi gli attestati di stima per il lavoro svolto in territori spesso caratterizzati da elevato indice di criminalità dove ha sempre saputo muoversi con perizia, intelligenza investigativa e non comune spirito di servizio riuscendo a trarre in arresto pericolosi malviventi contribuendo con perizia e intelligenza a dare lustro all’Arma e rafforzando la fiducia della gente nelle istituzioni» recita la motivazione. Stimato per le qualità umane e la vicinanza alle fasce deboli, negli anni ha ricevuto innumerevoli encomi, diplomi di merito e benemerenze.

