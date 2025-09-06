VaiOnline
Villacidro.
07 settembre 2025 alle 00:34

Il maggiore Capula se ne va 

Il maggiore Francesco Capula lascia il comando della Compagnia di Villacidro per andare a guidare quella di Bono. La cerimonia di saluto si è svolta venerdì mattina al Comando provinciale di Cagliari, poi il maggiore ha ricevuto l’abbraccio della comunità locale nell’aula consiliare del Comune di Villacidro. Capula è arrivato nel Medio Campidano nel settembre del 2021. «Per quattro anni ha gestito con equilibrio e fermezza situazioni complesse – si legge in una nota dell’Arma –: dalle manifestazioni degli attivisti contro l’occupazione militare a Capo Frasca, alle proteste legate alla costruzione dell’impianto eolico di Villacidro, fino alle attività di contrasto alla criminalità, tra cui spicca l’arresto dell’autore dell’omicidio di San Gavino Monreale e il sequestro di una maxi piantagione di marijuana a Guspini».

