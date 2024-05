Il Maggio dei libri comincia con un doppio spettacolo al Ten 

Doppia tappa al Ten per “Enrico IV. Una commedia”. Domani alle 20.30 e venerdì alle 10.30, Sardegna Teatro ospiterà lo spettacolo della Piccola Compagnia della Magnolia. In scena Davide Giglio, Giulia Eugeni, Luca Serra Busnengo e Giorgia Cerruti che ha curato la regia e spiega: «Ho riletto due anni fa casualmente l’Enrico IV e ne sono rimasta stregata. Pirandello esprime, sublimando nelle storie che racconta, la malattia mentale della moglie e la vita nel teatro. Enrico IV appare come una tragedia, ma lo è davvero?». Lo spettacolo è il primo evento de “Il maggio dei libri”, in collaborazione con Comune, Atp, Lariso, Fuorimargine e Man. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA