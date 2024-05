Il magazzino diventa una casa con piscina 

Forse non sarà più la terza città italiana per numero di abusi edilizi, triste primato che deteneva alle spalle di Napoli e Gela, ma Quartu continua a confermarsi terra di costruzioni tirate su senza autorizzazione.

I fuorilegge del mattone infatti continuano a imperversare in centro, in periferia e nelle campagne, per colpa soprattutto di un territorio troppo vasto che non è facile da controllare palmo a palmo.In alcuni casi poi, la trafila burocratica, ritarda la pubblicazione e la notifica delle ordinanze e così capita che gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale, trovino nuovi abusi che si aggiungono a quelli già rilevati in precedenti sopralluoghi.

I numeri

In questa prima metà del 2024 sono già 15 i provvedimenti che riguardano sia ordinanze di demolizione, sia sanzioni di 20 mila euro nei confronti di chi non le ha rispettate. Erano state circa 25 lo scorso anno, mentre l’ultima demolizione portata avanti su ordine della Procura risale al dicembre del 2022. C’è da considerare che già nel 2018 erano state notificate le prime ordinanze a seguito del meccanismo messo in moto dalla Procura in accordo col Comune proprio per combattere l’abusivismo edilizio che prevede in totale la demolizione di 375 immobili senza autorizzazione e di 230 parzialmente abusivi.«Purtroppo il territorio da controllare è vastissimo» spiegano dalla Polizia locale, «e le verifiche vengono fatte soprattutto per dare risposta alla Procura. Si aggiungono poi i sopralluoghi a seguito di segnalazioni che portano, in alcuni casi, anche a provvedimenti amministrativi e penali».

Gli ultimi casi

Le ultime ordinanze sono roba di questi giorni. In via Del Timo in zona Palma fiorita, gli agenti hanno rilevato la trasformazione di un magazzino in un casa con camere da letto, scala, veranda e loggiato. E poi al primo piano la camera da letto padronale con tanto di bagno. I proprietari si erano concessi poi anche il lusso della piscina all’esterno. Tutto senza alcuna autorizzazione.E ancora in via Lago Cuga i vigili hanno scovato due fabbricati realizzati senza autorizzazione di cui uno in blocchetti e copertura in travi di legno, adibito come magazzino con forno a legna.«Purtroppo la battaglia contro i fuorilegge del mattone non è facile» aggiungono dalla Polizia locale, «e l’abuso diventa più grave quando si costruisce in zone vincolate: si parla di centro storico o zone sottoposte a vincolo paesaggistico in campagna».

Altri esempi

Qualche esempio recente? In via Monteverdi una cantina è diventata un’abitazione con bagno, camera da letto, sala con angolo cottura. Un’altra in località Broccali una casa con piano terra e primo piano e ampliamenti vari. Ma ce ne sono tanti altri.Per tutti l’ordinanza prevede la demolizione degli abusi entro novanta giorni e il ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario scattano le sanzioni e l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

